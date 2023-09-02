Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İlk maçında...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın maç programı açıklandı. A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak.
İlk karşılaşmasında Kopenhag'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray'ın fikstürü şöyle:
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
Galatasaray - Kopenhag
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih - Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray