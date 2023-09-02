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Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İlk maçında...

02.09.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, A Grubu'nda yer almıştı. Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılıların sezon içindeki fikstürü de UEFA tarafından açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın maç programı açıklandı. A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak.

İlk karşılaşmasında Kopenhag'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray'ın fikstürü şöyle:

20 EYLÜL ÇARŞAMBA

Galatasaray - Kopenhag

3 EKİM ÇARŞAMBA

Manchester United - Galatasaray

24 EKİM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Bayern Münih

AA-20230829-32023414-32023409-GALATASARAY_MOLDE (Large)

8 KASIM ÇARŞAMBA

Bayern Münih - Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

Kopenhag - Galatasaray

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