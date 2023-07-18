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Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

18.07.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirmişti. Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan sarı - kırmızılıların rakibi belli olmuştu. Zalgiris-Struga FC eşleşmesinin galibiyle eşleşeceği belli olan sarı-kırmızılıların rakipleri kozlarını paylaştı. İlk maçı 0-0 biten eşleşmenin rövanşında kazanan taraf Zalgiris oldu. Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak.

Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Son dakika haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa uzanan Galatasaray, bir süredir hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılma hakkı kazanmıştı. Çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılıların muhtemel rakibi ise kura çekimi sonrasında belli olmuştu.

Zalgiris-Struga FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı belirlenen sarı - kırmızılıların rakipleri karşı karşıya geldi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ ZALGIRIS

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İlk maçı 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan eşleşmenin rövanşında kazanan taraf 2-1'lik skorla oldu. Bu skorun ardından Litvanya temsilcisi Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olmaya hak kazandı.

Zalgiris'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kendysh ve 84. dakikada kendi kalesine Sava Radic kaydetti. Struga'nın tek sayısı ise 76. dakikada Ibrahimi'nin penaltısından geldi.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

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İlk karşılaşma deplasmanda 25-26 Temmuz, rövanş 1-2 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray'ın grup aşaması için 3 eleme turu geçmesi gerekiyor.

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