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Son dakika: Galatasaray'ın yeni amblemi tepki topladı! 'Bu ihanettir'

23.02.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yeni amblemi tepki topladı. Sarı-kırmızılılar ürünlerinin üzerinde yer alan klasik Galatasaray amblemini değiştirdi. Galatasaraylı olmasıyla bilinen ünlü gazeteci Fatih Altaylı bu olaya Twitter hesabından tepki gösterdi. Altaylı, "118 yıllık amblem, Nike'ın üç beş dizaynırının üzerinde oynayacağı bir şekil değildir. Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni amblemi tepki topladı! 'Bu ihanettir'

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gazeteci Fatih Altaylı flaş bir paylaşımda bulundu. Galatasaray kulübü, ürünlerinin üzerinde yer alan klasik Galatasaray logosunu değiştirince büyük tepki topladı.

"GALATASARAY'A İHANETTİR"

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Resmi Twitter adresinden yeni logoyu paylaşan Fatih Altaylı, "Galatasaray logosu iç içe geçmiş kırmızı G ve sarı S den oluşur. Formamızdaki bu acayip şey, Galatasaray amblemi değildir. 118 yıllık amblem, Nike'ın üç beş dizaynırının üzerinde oynayacağı bir şekil değildir. Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir." dedi.

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TAKIMI DA ELEŞTİRMİŞTİ

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Geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda daha bulunan Fatih Altaylı, Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumun faturasını Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'ya kesmişti. Altaylı yaptığı paylaşımda, "Orta sahası Taylan ve Berkan olan bir takımın kümede kalmaya oynamasından daha doğal ne olabilir?" ifadelerini kullanmıştı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Altaylı
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