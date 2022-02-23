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Son dakika: Bu görüntüye bakan sinirden çıldırıyor! Galatasaray'a geldiği gibi gidiyor...

23.02.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın artçıları sürmeye devam ediyor. Müthiş bir karşılaşmaya sahne olan mücadele sonrası birçok iddia ortaya atıldı. 4 penaltı kararının çıktığı maçta ekranlara gelen görüntü karşılaşma sonrası sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'ın maçın son dakikalarında kazandığı penaltı sonrası Halil Dervişoğlu'nun bu tepkisi çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bu görüntüye bakan sinirden çıldırıyor! Galatasaray'a geldiği gibi gidiyor...
Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti sonrası ekranlara gelen görüntü sosyal medyada gündem oldu. Toplam 4 penaltının çıktığı maç uzun süre akıllardan silinmeyecek gibi görünüyor... Sezon başında İngiltere'nin Brentford takımından kiralanan Halil Dervişoğlu'nun yedek kulübesindeki hali taraftarı çılgına çevirdi.

OYUNDAN ALININCA SİNİRLENDİ

AAA

Göztepe maçında 11'de başlayan Halil Dervişoğlu, silik bir performans ortaya koyunca 62. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. Oyundan çıkarken mutsuz olduğu gözlenen genç oyuncu bu karara sinirlenerek tepki gösterdi. Sonrasında yedek kulübesine oturan Dervişoğlu'nun tavırları kameralara yansıdı...

GALATASARAY'IN PENALTISINA SEVİNMEDİ

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90+6'da Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyona yedek kulübesi adeta sevinçten çıldırırken Halil Dervişoğlu'nun hiçbir şey olmamış gibi tepkisiz durması Galatasaray taraftarını çok sinirlendirdi. Bu kare Göztepe maçının en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Bu sezon 21 lig maçında sadece 3 gol atabilen genç oyuncuya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösteriyor.

BU İDDİA GÜNDEMİ SARSAR!

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Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'nu göndereceği iddia edilirken, genç oyuncu için sezon sonu Beşiktaş'ın bir hamle yapabileceği tahmin ediliyor. Halil'in de bu yapılacak tekliften ötürü Galatasaray ile bağlarını kopardığı ve artık fazla performans göstermediği ileri sürüldü.


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