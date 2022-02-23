Son dakika: Bu görüntüye bakan sinirden çıldırıyor! Galatasaray'a geldiği gibi gidiyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti sonrası ekranlara gelen görüntü sosyal medyada gündem oldu. Toplam 4 penaltının çıktığı maç uzun süre akıllardan silinmeyecek gibi görünüyor... Sezon başında İngiltere'nin Brentford takımından kiralanan Halil Dervişoğlu'nun yedek kulübesindeki hali taraftarı çılgına çevirdi.

OYUNDAN ALININCA SİNİRLENDİ

Göztepe maçında 11'de başlayan Halil Dervişoğlu, silik bir performans ortaya koyunca 62. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. Oyundan çıkarken mutsuz olduğu gözlenen genç oyuncu bu karara sinirlenerek tepki gösterdi. Sonrasında yedek kulübesine oturan Dervişoğlu'nun tavırları kameralara yansıdı...

GALATASARAY'IN PENALTISINA SEVİNMEDİ

90+6'da Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyona yedek kulübesi adeta sevinçten çıldırırken Halil Dervişoğlu'nun hiçbir şey olmamış gibi tepkisiz durması Galatasaray taraftarını çok sinirlendirdi. Bu kare Göztepe maçının en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Bu sezon 21 lig maçında sadece 3 gol atabilen genç oyuncuya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösteriyor.

BU İDDİA GÜNDEMİ SARSAR!

Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'nu göndereceği iddia edilirken, genç oyuncu için sezon sonu Beşiktaş'ın bir hamle yapabileceği tahmin ediliyor. Halil'in de bu yapılacak tekliften ötürü Galatasaray ile bağlarını kopardığı ve artık fazla performans göstermediği ileri sürüldü.



