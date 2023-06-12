SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'ın yeni sezon deplasman forması tanıtıldı! 'Parçalı'dan sonra...

Son dakika: Galatasaray'ın yeni sezon deplasman forması tanıtıldı! 'Parçalı'dan sonra...

12.06.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırmıştı. Sarı - kırmızılılar, yeni sezonda giyeceği 'Parçalı' formayı derbi maçında tanıtmış ve şampiyonluk kutlamalarında görücüye sunmuştu. Galatasaray, 2023/24 sezonunda giyeceği deplasman forması da tanıtıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın yeni sezon deplasman forması tanıtıldı! 'Parçalı'dan sonra...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmış ve şampiyonluk kutlamalarına derbi galibiyetiyle başlamıştı.

AA-20230604-31334709-31334706-GALATASARAY_FENERBAHCE (Large)

Galatasaray, Fenerbahçe maçıyla birlikte yeni sezonda giyeceği 'Parçalı' formasını tanıtmış ve oyuncular karşılaşmada yeni formalarıyla sahne almıştı.

İŞTE DEPLASMAN FORMASI

FyaA-4uWcAAp0RT

Sarı - kırmızılı kulüp, 'Parçalı' formasının ardından 2023/24 sezonunda giyeceği deplasman formasını da tanıttı.

FyaCmkmWIAEw6Jk

Beyaz ağırlıklı olan formanın ortasında Türk Bayrağı yer alırken, oluşturulan dizayn taraftarların ilgisini çekti.

Galatasaray Kulübü, yeni sezon deplasman formasını 1449 TL'den satışa sundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti" Icardi'nin menajerinden açıklama!"Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti" Icardi'nin menajerinden açıklama!
Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...
''Çok önemli bir arkadaşım mesaj attı'' diyerek duyurdu''Çok önemli bir arkadaşım mesaj attı'' diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
son dakika forma galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak formaları spor tot n dakika haberleri spor to maçın iyet kutlamaları

En Çok Okunan Haberler

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi! G.Saray'ın yıldızının talebine yanıt gecikmedi

Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi! G.Saray'ın yıldızının talebine yanıt gecikmedi

"Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti" Icardi'nin menajerinden açıklama!

"Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti" Icardi'nin menajerinden açıklama!

Jorge Jesus ayrılığı resmen açıkladı! "Artık Fenerbahçe'de değilim"

Jorge Jesus ayrılığı resmen açıkladı! "Artık Fenerbahçe'de değilim"

Yıllar önce bıraktığı koltuğu devralmaya geliyor!

Yıllar önce bıraktığı koltuğu devralmaya geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.