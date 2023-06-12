Son dakika: Galatasaray'ın yeni sezon deplasman forması tanıtıldı! 'Parçalı'dan sonra...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmış ve şampiyonluk kutlamalarına derbi galibiyetiyle başlamıştı.
Galatasaray, Fenerbahçe maçıyla birlikte yeni sezonda giyeceği 'Parçalı' formasını tanıtmış ve oyuncular karşılaşmada yeni formalarıyla sahne almıştı.
Sarı - kırmızılı kulüp, 'Parçalı' formasının ardından 2023/24 sezonunda giyeceği deplasman formasını da tanıttı.
Beyaz ağırlıklı olan formanın ortasında Türk Bayrağı yer alırken, oluşturulan dizayn taraftarların ilgisini çekti.
Galatasaray Kulübü, yeni sezon deplasman formasını 1449 TL'den satışa sundu.