Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi duyuruldu! Kazımcan Karataş resmen Aslan...

Son dakika haberleri: Altay, Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu. Beşiktaş'ın da çok istediği genç oyuncu Galatasaray'a transfer oldu. Altay kulübü tercihini sarı-kırmızılı ekipten yana kullanınca Kazımcan Galatasaray'a transfer oldu.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"16 Ocak 2003’te İzmir’de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş’ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Futbola Altay’ımızda başlayan, Altay Spor Okulları’nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı’mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş’a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz.

Yolun açık olsun bizim çocuk…

Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur."

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Sarı - kırmızılıların transfer ettiği Kazımcan Karataş için Beşiktaş da devredeydi ancak Galatasaray, oyuncuyu kadrosuna kattı.

KAZIMCAN KARATAŞ'IN GALATASARAY'A VEDASI

İLK TRANSFER ABDÜLKERİM

Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi Abdülkerim Bardakcı olmuştu. Sarı - kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor'dan deneyimli savunma oyuncusunu 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

Kazımcan Karataş, 16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Altay alt yapısında yetişen Kazımcan Karataş, 2020 yılında A Takım ile forma giymeye başladı. Sol bek mevkisinde görev alan Kazımcan Karataş, kanat pozisyonlarında da forma giyebilmektedir. 1,82 boyundaki Kazımcan Karataş, sol ayağına hakimdir.

