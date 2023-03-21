Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! Sebebi ise...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli olmuştu. Ay-Yıldızlı ekibimizin kadrosuna Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı da dahil edilmişti.

BAŞ AĞRISI NEDENİYLE...

Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu, dinmeyen baş ağrıları nedeniyle milli takımla devam edemeyecek.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen milli futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'da süre alması halinde ilk kez formayı terletmiş olacaktı.



