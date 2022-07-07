Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Marcao'nun transferini duyurdular! Sevilla anlaşmaya vardı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, kamp için Avusturya'ya gitmişti. Takım kaptanlarından Marcao'nun kamp kadrosuna dahil edilmemesi, oyuncunun takımdan ayrılacağına dair iddiaları güçlendirmişti. Brezilyalı stoper için flaş bir gelişme yaşandı.

MERAK EDİLİYORDU

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marcao'nun geleceği, sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyordu. İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın, Marcao'nun transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü biliniyordu.

ANLAŞMA TAMAM

İtalyan basınından 'son dakika' olarak geçen haberde; Sevilla'nın, Marcao için Galatasaray ile anlaşmaya vardığı ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

BONSERVİSİ

İspanyol devinin sarı - kırmızılı ekibe 12 milyon euro bonservis + performans ve sportif başarıya göre 3 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

YERİNE TRANSFER YAPILACAK

İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray'ın savunma hattına bir transfer daha yapması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 38 resmi maçta forma giyen Marcao, 1 gol kaydetti. Brezilyalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi grubundan lider şekilde çıkan Galatasaray'ın savunmasında başrol oynayan isimdi.



