SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Marcao'nun transferini duyurdular! Sevilla anlaşmaya vardı...

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Marcao'nun transferini duyurdular! Sevilla anlaşmaya vardı...

07.07.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtan Galatasaray'da Marcao'nun geleceği merak edilirken; Brezilyalı stoper, sarı - kırmızılı takımın Avusturya kampına dahil edilmemişti. İspanya La Liga devi Sevilla'nın transferi için uzun süredir çaba gösterdiği Marcao için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Marcao'nun Sevilla'ya transfer olduğunu duyurdu ve oyuncunun bonservisini açıkladı.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Marcao'nun transferini duyurdular! Sevilla anlaşmaya vardı...
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, kamp için Avusturya'ya gitmişti. Takım kaptanlarından Marcao'nun kamp kadrosuna dahil edilmemesi, oyuncunun takımdan ayrılacağına dair iddiaları güçlendirmişti. Brezilyalı stoper için flaş bir gelişme yaşandı.

MERAK EDİLİYORDU

20220317_2_52672164_74808787

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marcao'nun geleceği, sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyordu. İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın, Marcao'nun transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü biliniyordu.

ANLAŞMA TAMAM

20220317_2_52672164_74808791

İtalyan basınından 'son dakika' olarak geçen haberde; Sevilla'nın, Marcao için Galatasaray ile anlaşmaya vardığı ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

BONSERVİSİ

aa_20220520_27927265_27927264_fraport_tav_antalyasporgalatasaray-1655280582

İspanyol devinin sarı - kırmızılı ekibe 12 milyon euro bonservis + performans ve sportif başarıya göre 3 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

YERİNE TRANSFER YAPILACAK

fdcucc0xmae6v_j

İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray'ın savunma hattına bir transfer daha yapması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

_48c60_800

Geçtiğimiz sezon 38 resmi maçta forma giyen Marcao, 1 gol kaydetti. Brezilyalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi grubundan lider şekilde çıkan Galatasaray'ın savunmasında başrol oynayan isimdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız futbolcudan ünlü gazeteciye: "Kirli kafalı"Yıldız futbolcudan ünlü gazeteciye: "Kirli kafalı"
Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!
187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Marcao son dakika haberi galatasaray sevilla son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye oldu

Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye oldu

Buruk'u çıldırttı! O ismi kampa almadı

Buruk'u çıldırttı! O ismi kampa almadı

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Jesus'a resti çekti! 'Ayrılmak istiyorum'

Jesus'a resti çekti! 'Ayrılmak istiyorum'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.