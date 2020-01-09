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  4. Son dakika: Galatasaray Jesse Sekidika transferini resmen açıkladı

Son dakika: Galatasaray Jesse Sekidika transferini resmen açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2020 18:24 | Son Güncelleme

Son dakika transfer gelişmesi; Galatasaray Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika transferini resmen açıkladı.

Son dakika: Galatasaray Jesse Sekidika transferini resmen açıkladı

Son dakika transfer gelişmesi; Galatasaray Eskişehirspor'un yıldız oyuncusu Jesse Sekidika transferini resmen açıkladı.

JESSE SEKİDİKA KİMDİR?

Anavatandaki isim: Jesse Tamunobaraboye Sekidika
Doğum tarihi: 14 Tem 1996
Doğduğu il: Port Harcourt Nijerya
Yaş: 23
Boyu: 1,74 m
Uyruk: Nijerya
Mevki: Forvet - Sağ Kanat
Ayak: Sağ ayak

Ayrıntılar birazdan...

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