Son dakika: Galatasaray Jesse Sekidika transferini resmen açıkladı

Son dakika transfer gelişmesi; Galatasaray Eskişehirspor'un yıldız oyuncusu Jesse Sekidika transferini resmen açıkladı.
Anavatandaki isim: Jesse Tamunobaraboye Sekidika
Doğum tarihi: 14 Tem 1996
Doğduğu il: Port Harcourt Nijerya
Yaş: 23
Boyu: 1,74 m
Uyruk: Nijerya
Mevki: Forvet - Sağ Kanat
Ayak: Sağ ayak
Ayrıntılar birazdan...
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