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Son Dakika: Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'den maç sonunda duygusal açıklama

25.12.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından İsmail Çipe konuştu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çipe, "İlk defa böyle bir duygu yaşıyorum. Biz Galatasaray bayrağını her zaman, her yerde sallarız. Biz böyle büyüdük." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'den maç sonunda duygusal açıklama

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada kalesini kapatan sarı kırmızılıların file bekçisi İsmail Çipe yaptığı açıklamada, "Çocukluğumu Galatasaray'a verdim. Gittik, geldik. Allah'a şükürler olsun, emeklerimizin karşılığını sahada aldık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Taraftarlara da teşekkür edeirm. İnşallah güzel günler gelecek." dedi.

İsmail Çipe ayrıca, "İlk defa böyle bir duygu yaşıyorum. Biz Galatasaray bayrağını her zaman, her yerde sallarız. Biz böyle büyüdük." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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