Son dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi! Lyon ve Roma...

Son dakika: Galatasaray'a transfer olduğu günden beri kendinden söz ettiren Kerem Aktürkoğlu birçok takımı peşine taktı. Avrupa'nın önde gelen takımlarının ilgisinin olduğu bilinen genç oyuncu için dedikodular bitmek bilmiyor... En son oynanan Antalyaspor maçında şık bir gol atan Kerem'i Lyon ve Roma'nın yetkililerinin izlediği öğrenildi.

İLKLERİ YAŞADI!

Sarı-kırmızılı kulübe geçen yaz transfer olan Kerem, bu golle birlikte Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından bir gol kaydetmiş oldu.Diğer yandan Opta'nın aktardığına göre Muhammed Kerem Aktürkoğlu bu sezon, Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI; ÇIKIŞ MADDESİ BULUNMUYOR

Kerem Aktürkoğlu geçen haftalarda Galatasaray'la olan sözleşmesini yenilemiş ve mukavelesini 2026'ya kadar uzatmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, milli futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesinin bulunmadığını belirtti.

HAYRAN KALDILAR

İki takımın da Kerem Aktürkoğlu'na hayran olduğu öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin, Kerem için en az 20 milyon Euro'luk bonservis teklifi beklediği bilgisine ulaşıldı.

