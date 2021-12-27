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Son dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi! Lyon ve Roma...

27.12.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'da birçok kulübü peşine takan Kerem Aktürkoğlu'nun durmaya niyeti yok... Son olarak Galatasaray'ın Antalyaspor maçında attığı harika gol ile yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'nu, İstanbul'a gelen Lyon ve Roma yetkilileri canlı canlı izledi. Kerem'in performansından oldukça etkilenen yetkililer genç oyuncunun bonservisini sordu. Galatasaray'ın verdiği cevap ise çok net oldu... ''20 milyon Euro'' İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi! Lyon ve Roma...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Galatasaray'a transfer olduğu günden beri kendinden söz ettiren Kerem Aktürkoğlu birçok takımı peşine taktı. Avrupa'nın önde gelen takımlarının ilgisinin olduğu bilinen genç oyuncu için dedikodular bitmek bilmiyor... En son oynanan Antalyaspor maçında şık bir gol atan Kerem'i Lyon ve Roma'nın yetkililerinin izlediği öğrenildi.

İLKLERİ YAŞADI!

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Sarı-kırmızılı kulübe geçen yaz transfer olan Kerem, bu golle birlikte Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından bir gol kaydetmiş oldu.Diğer yandan Opta'nın aktardığına göre Muhammed Kerem Aktürkoğlu bu sezon, Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI; ÇIKIŞ MADDESİ BULUNMUYOR

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Kerem Aktürkoğlu geçen haftalarda Galatasaray'la olan sözleşmesini yenilemiş ve mukavelesini 2026'ya kadar uzatmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, milli futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesinin bulunmadığını belirtti.

HAYRAN KALDILAR

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İki takımın da Kerem Aktürkoğlu'na hayran olduğu öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin, Kerem için en az 20 milyon Euro'luk bonservis teklifi beklediği bilgisine ulaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Roma Kerem Aktürkoğlu
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