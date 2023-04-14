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Son dakika: Galatasaray maçı öncesi Kayserispor'dan 'otel' cevabı! 'Biz aşağılık mıyız?'

14.04.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Kayserispor'dan flaş bir açıklama geldi. Sarı - kırmızılı kulübün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde konaklaması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan konuyla alakalı açıklama geldi. Çamlı, ortaya atılan iddialarla ilgili sert bir konuşma yaptı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray maçı öncesi Kayserispor'dan 'otel' cevabı! 'Biz aşağılık mıyız?'

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesinde konuk ekip Kayserispor'un, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde konaklaması kamoyunun gündeminde yer almıştı.

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, ortaya atılan iddialar üzerine sert bir açıklama yaptı.

Çamlı'nın sözleri şu şekilde;

"MAÇ SATACAK KADAR..."

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"Dursun Özbek'in otelinde dün kalırken suç değil de bugün kalırken suç mu? Yemek yediğimizi yeri de söyleyelim. Sinirlenirsem çok ağır konuşurum. Dursun Özbek'in otelinde maçı satacak kadar aşağılık davranış mı sergileyeceğiz?"

"KONUŞURSAM AĞIR KONUŞURUM"

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"Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız? Bu ne ahlaksızca tutum? Kafasının arkasında bu tür şeyler olanlar ancak bunu düşünebilir. Biz namusuyla yaşayan insanlarız. Duyunca sinirlendim. Bu kadarı yeter. Konuşursam ağır konuşurum."

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