SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. mke ankaragücü
  4. Son dakika: Galatasaray maçına damga vuran isim oldu! Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü, kariyer oyununu sergiledi...

Son dakika: Galatasaray maçına damga vuran isim oldu! Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü, kariyer oyununu sergiledi...

30.09.2023 21:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar olurken, Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çekti. 27 yaşındaki file bekçisinin gösterdiği performansla kariyer rekoru kırdı ve sosyal medyaya da damgasını vurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha ve Hayrullah Bilazer (k.k) kaydetti.

KARİYER REKORU KIRDI

AA-20230930-32282332-32282329-GALATASARAY_MKE_ANKARAGUCU (Large)

Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılırken, Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü maça damgasını vurdu. Sarı - lacivertlilerin file bekçisi; Galatasaray ataklarını adeta tek başına savuştururken, kariyer rekoru kırdı.

TAM 12 KURTARIŞ

galatasaray--ankaragucu-fotograflar-_1296_dhaphoto2

Güngördü, sarı - kırmızılılara karşı 90 dakikada tam 12 kurtarış yaptı ve ev sahibi ekibin hücum hattına büyük zorluk çıkardı.

Ankaragücü'nün 27 yaşındaki kalecisi kariyerinin en fazla kurtarış yaptığı maçını oynarken, performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, 1-0'dan geri döndü!Galatasaray, 1-0'dan geri döndü!
Tuzlasporlu futbolcu Gana'da rehin kalmıştı! Nedeni ortaya çıktı...Tuzlasporlu futbolcu Gana'da rehin kalmıştı! Nedeni ortaya çıktı...
City'e kabus gibi çöktüler! Seri sona erdi...City'e kabus gibi çöktüler! Seri sona erdi...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika haberler ankaragücü bahadır galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri ak n dakika haberleri iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.