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  4. Son dakika: Galatasaray maçına damga vurmuştu... TFF'den Zorbay Küçük kararı!

Son dakika: Galatasaray maçına damga vurmuştu... TFF'den Zorbay Küçük kararı!

21.12.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile karşılaştığı ve 1-1'lik skorla sona eren maçın yankıları sürüyor. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük için Galatasaray kulübü ve futbolcuları büyük iddialarda bulunmuştu. TFF, maçın hakemi Zorbay Küçük'ü Disiplin Kurulu'na sevk etmedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray maçına damga vurmuştu... TFF'den Zorbay Küçük kararı!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Galatasaray-Başakşehir maçına damga vuran Zorbay Küçük hakkında inceleme başlatılmıştı. Maç sonrası Necati Ateş'in söylemlerinden sonra Fatih Terim özel olarak bir konuşma yapmış ve Zorbay Küçük'ün maç içinde oyuncularına söylediği sözler hakkında açıklamalarda bulunmuştu. TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maçın hakemi Zorbay Küçük'ü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmedi.

Galatasaray cephesinden gelen Zorbay Küçük'ün 'Go Lan' ve 'Ne yapacaksın ayakkabı mı fırlatacaksın' sözlerine karşın Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya sevk gerçekleştirmedi.

TFF'nin Zorbay Küçük'ün maç içindeki telsiz görüşmelerini tamamen dinlediği basına yansımıştı.

BERKAN KUTLU MAÇ SONU ELEŞTİRDİ

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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası röportaj veren Berkan Kutlu maçın hakemi ile ilgili flaş ifadeler kullanmıştı. Berkan, maçın hakeminin Kerem Aktürkoğlu'na 'yalancı' dediğini iddia etmiş ve bunu duyunca bir hayli şaşırdığını dile getirmişti. Kendilerine saygı duyulmasını beklediğini söyleyen Berkan, bu saygısızlığın bitmesi gerektiğini ifade etmiş ve röportajını noktalamıştı.

FATİH TERİM'DEN OLAY SÖZLER

Bu olaylardan bir gün sonra Fatih Terim apar topar bir konuşma yaparak detaylı şekilde yaşananları anlatmıştı. Galatasaray televizyonuna konuşan tecrübeli çalıştırıcı Zorbay Küçük'le Arda Turan arasında yaşananlara dair, "Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan’a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Senin, hayalini dahi kurarken uykundan uyanacağın işler yaptı Arda" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya bu sözlerden sonra karışmış, maçın hakemine nasıl bir yaptırım uygulanacağı merak konusu olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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