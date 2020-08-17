SON DAKİKA | Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer etti!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray şu ana kadar Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç transferlerini resmen açıklamıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan KAP bildiriminde ise Omar Elabdellaoui ile de görüşmelerin başladığı duyurulmuştu.
Sarı-kırmızılı takım bu sezon yaptığı yeni transferleri Twitter'dan duyurmaya devam ediyor. Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile anlaşma sağlayan Galatasaray transferi Twitter'dan duyurdu.
"Omar Elabdellaoui...— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 17, 2020
Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız."
Hoş geldin Omar Elabdellaoui! ???? pic.twitter.com/kTdAmHZlon
Sözleşme: 3 yıllık
2020/21: 1.300.000 €
2021/22: 1.350.000 €
2022/23: 1.400.000 €
Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.
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