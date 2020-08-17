SON DAKİKA | Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer etti!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray şu ana kadar Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç transferlerini resmen açıklamıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan KAP bildiriminde ise Omar Elabdellaoui ile de görüşmelerin başladığı duyurulmuştu.

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI!

Sarı-kırmızılı takım bu sezon yaptığı yeni transferleri Twitter'dan duyurmaya devam ediyor. Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile anlaşma sağlayan Galatasaray transferi Twitter'dan duyurdu.

"Omar Elabdellaoui...



Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız."



Hoş geldin Omar Elabdellaoui! ???? pic.twitter.com/kTdAmHZlon — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 17, 2020

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Sözleşme: 3 yıllık

Yıllık ücret:

2020/21: 1.300.000 €

2021/22: 1.350.000 €

2022/23: 1.400.000 €

ELABDELLAOUİ KİMDİR?

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.