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SON DAKİKA | Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer etti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.08.2020 18:42 | Son Güncelleme

Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Omar Elabdellaoui'ye 3 sezon için toplam 4 milyon 50 bin euro garanti ücret ödeneceğini borsaya bildirdi.

SON DAKİKA | Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer etti!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray şu ana kadar Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç transferlerini resmen açıklamıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan KAP bildiriminde ise Omar Elabdellaoui ile de görüşmelerin başladığı duyurulmuştu.

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI!

Sarı-kırmızılı takım bu sezon yaptığı yeni transferleri Twitter'dan duyurmaya devam ediyor. Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile anlaşma sağlayan Galatasaray transferi Twitter'dan duyurdu.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

  • Sözleşme: 3 yıllık

  • Yıllık ücret:

2020/21: 1.300.000 €

2021/22: 1.350.000 €

2022/23: 1.400.000 €

ELABDELLAOUİ KİMDİR?

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.


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