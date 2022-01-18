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Son dakika: Galatasaray onun yerini çabuk doldurdu! İşte Aslan'ın yeni Muslera'sı

18.01.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Domenec Torrent'in de ilk hedef olarak gösterdiği kaleci transferinde rotayı belirledi. Galatasaray, Adana Demirspor'un Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arijanet Muric için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Galatasaray onun yerini çabuk doldurdu! İşte Aslan'ın yeni Muslera'sı
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent yönetimden ilk iş olarak kaleci transferi istedi. Fernando Muslera'nın yokluğunu iyi bir kaleciyle doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar İspanyol çalıştırıcının raporu doğrultusunda aradığı yeni eldiveni Süper Lig'de buldu.

DOMENEC TORRENT TAKIMINDA GÖRMEK İSTİYOR

Arnavut basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Adana Demirspor'un Manchester City'den kiraladığı kaleci Arihanet Muric'in transfer edilmesi için talimatı verdi. İspanyol çalıştırıcının 23 yaşındaki kaleciyi çok beğendiği ve takımında mutlaka görmek istediği belirtildi.

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GALATASARAY ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Domenec Torrent'in isteği doğrultusunda çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi ise Manchester City'nin genç kalecisi için düğmeye bastı. Şu anda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen genç eldiven için sarı-kırmızılılarda kiralama formülünü devreye sokacak.

MANCHESTER CITY'DE PROFESYONEL OLDU

23 yaşındaki kaleci sırasıyla SC YF Juventus (-2009), FC Zürich (2009-2010), Grasshopper Club Zürich (2010-2015), Manchester City (2015-2017) takımlarının alt yapısında forma giydi. Kosovalı eldiven 2017 yazında Machester City'le profesyonel sözleşme imzaladı. NAC Breda, Nottingham Forest, Girona FC, Willem II takımlarında kiralık olarak forma giyen genç eldiven şu anda yine kiralık olarak Adana Demirspor forması giyiyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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