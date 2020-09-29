SON DAKİKA! Galatasaray, Onyekuru ile her konuda anlaştı!

Galatasaray yönetiminin ve taraftarının çok sevdiği isimlerin başında gelen Onyekuru için yeniden bir hareketlilik yaşandı. Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında tekrar kiralanan fakat sezon tamamlanmadan Monaco'nun isteği doğrultusunda geri çağırılan Onyekuru için yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı teknik heyetin yeniden kadroya katmak istediği Onyekuru ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Monaco teknik patronu Kovac'ın ikinci planına düşen ve 11 yüzü göremeyen Henry Onyekuru, Strasbourg maçında da yedek kulübesinde forma bekledi. Kovac'ın yaptığı açıklamalarda yedek kalacağı vurgulanan yıldız ismin kulüpte mutsuz olduğu öğrenildi.
Monaco'nun teknik patronu Kovac'ın bu açıklamalarından sonra devreye giren Galatasaray yönetimi Onyekuru ile her konuda anlaşma sağladı. Nijeryalı kanat oyuncusunun da Galatasaray'a dönmeye sıcak bakması bu transferi kolaylaştırdı. Önümüzdeki günlerde Monaco yetkilileri ile masaya oturacak olan Galatasaraylı yetkililer bu transfer için kolaylık isteyecek. Bonservis sorununun çözülmesi durumunda Onyekuru ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
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