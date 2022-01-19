Son dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Albert Riera geri döndü

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim sonrası yenileme çalışmaları devam ediyor. Art arda gelen istifaların ardından takıma katılanlar da bir o kadar fazla... Domenec Torrent kendi ekibini oluşturmaya çalışırken bir yandan da yardımcılarının kimin olacağı merak konusu olmuştu. İspanya'dan 5 kişi getirip kendi ekibine katan Torrent'e bir yardımcı daha eklendi.

RIERA RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray'da futbolculuk ve yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera takıma geri döndü. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Albert Riera" ifadeleri kullanıldı.

"İKİ SAAT ARALIKSIZ FUTBOL KONUŞTUK"

İmzayı attıktan sonra konuşan Riera, "Domenec Torrent ile iki saat aralıksız futbol konuştuk. Takıma uyarlayabileceğimiz çok güzel fikirleri var. Futbolcularımızı ve Türk futbolunu yakından tanıdığımı hocamız da biliyor. Türkiye, Türk futbolu ve Galatasaray ile ilgili bilgilerimi paylaşarak kendisine destek olacağım. Kaliteli oyuncularımız var. Bazı takımlar, ellerindeki oyuncularla teknik ekibin istediği sistemi oynamakta zorlanır. Ama bizim futbolcularımız teknik ekibin aklındaki sistemi rahatlıkla uygulayabilecek kaliteye sahipler. Tek sıkıntı, istenilen sonuçlar alınamadığı için oluşmuş güven kaybı. Bu konuda taraftar desteği çok önemli. Galatasaray camiası, el ele takımın arkasında olursa kısa sürede toparlanıp iyi sonuçlar almaya başlayacağız. Özellikle önümüzdeki iki maç çok önemli." dedi.

FATİH TERİM İLE ÇALIŞMIŞTI

Albert Riera bir dönem Galatasaray'da Fatih Terim ile de çalışmıştı.



