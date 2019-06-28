SON DAKİKA Galatasaray, Ryan Babel transferini resmen açıkladı

Galatasaray'dan son dakika transfer açıklaması... Galatasaray, Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Galatasaray, Hollandalı oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro net garanti ücret, ayrıca 2 milyon Euro da imza parası ödeyecek.

Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir" denildi.



