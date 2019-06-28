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Adem Büyük resmen Galatasaray'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.06.2019 19:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Ryan Babel'in ardından Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Adem Büyük resmen Galatasaray'da

Galatasaray'dan bir son dakika transferi daha... Ryan Babel transferini açıklayan Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını da KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Adem Büyük'e 2019-2020 sezonu için 3.5 milyon Lira, 2020-2021 sezonu için ise 4 milyon Lira ödeyecek.

ADEM BÜYÜK KİMDİR?
Adem Büyük, 30 Ağustos 1987 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Futbola 2001 senesinde Artvin Hopaspor altyapısında başlayan Büyük, 2003 senesinde Beşiktaş altyapısına geçti.

İlk profesyonel söleşmesini 2005 de senesinde Beşiktaş ile imzalayan Büyük, tecrübe kazanması için aynı sezon Zeytinburnuspor'a kiralandı. Çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giyen genç forvet, 2008 senesinde Manisaspor'a transfer oldu. Burada yalnızca 16 maçta forma şansı buldu ve 2009-10 sezonunda Boluspor'a kiralandı.

2011 senesini de kiralık olarak Mersin İdmanyurdu'nda geçiren sporcu, 2012 senesinde Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2012-17 yılları arasında Kasımpaşa'da 159 maçta forma şansı buldu ve 40 kez rakip ağları havalandırdı. Tecrübeli forvet oyuncusu, 2017 senesinde Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

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Galatasaray adem büyük

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
müthiş bir transfer. burdan ya Real Madrid yada Barcelona ya gider
bende bisey yaptilar zannetim anlasilti bunlar bulgaristani gecemicekler
gözlerim kör olaydıda bu transfer haberini görmeyeydim
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