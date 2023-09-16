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Son dakika: Galatasaray - Samsunspor maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Sadece 45 dakikada...

16.09.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maçta büyük bir mücadele yaşanırken, geceye damgasını Kerem Aktürkoğlu vurdu. İlk yarıda 2 gol atan yıldız futbolcu, bir de asist yaparak takımını adeta sırtladı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı, sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sadece 45 dakikada gösterdiği performansla geceye damgasını vuran isim oldu.

ÖNCE 7. DAKİKADA ATTI

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Karşılaşmanın 7. dakikasında Dries Mertens'in ortasına şık bir tek vuruş yapan Kerem, takımını 1-0 öne geçirdi.

MERTENS İLE İŞ BİRLİĞİNE DEVAM ETTİ

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Yıldız futbolcu, 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Yine Dries Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortaya tıpkı ilk golündeki gibi tek vuruş yapan Aktürkoğlu, farkı 2'ye çıkardı ve kendisinin de 2. golünü kaydetti.

BU KEZ ASİSTİ KENDİSİ YAPTI

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2-0'dan sonra da ataklarına devam eden Galatasaray, 42. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine yaptığı ortayla Abdülkerim Bardakcı'yı buluşturdu. Bardakcı, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0'a geldi.

Böylelikle Galatasaray; ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken, Kerem Aktürkoğlu da 2 gol - 1 asistle yıldızlaştı.

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