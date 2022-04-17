Son dakika: Galatasaray, Sergen Yalçın ile görüştü!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da tüm çaba önümüzdeki sezon şampiyon olmak için yapılıyor. Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından yeni bir başkan arayan sarı-kırmızılılar da heyecan büyük. Seçilecek yeni başkanın hangi teknik direktörü getireceği de merak konusu olmuş durumda.

ORTALIK YIKILIYOR

Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde Florya'nın başına geçmesi beklenilen Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğünün ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ikiye ayrıldı.

SERGEN YALÇIN'I VETO EDENLER VAR

Bir grup Beşiktaş'la özdeşleşen ve Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda büyük payı olan Sergen Yalçın'ı veto etti. Diğerleri ise Sergen Yalçın'ın Türk futboluna mal olduğunu iddia ederek, "Galatasaray dahil 4 büyüklerin hepsinde oynamış bir kişi rahatlıkla takımı çalıştırır" fikri altında birleşti. Ayrıca Okan Buruk ve Ömer Erdoğan da Metin Öztürk'ün adayları arasında..

3 KUPASI VAR

1999-2000 ve 2001- 2002 yılları arasında iki kez Galatasaray forması giyen ve 2 lig, 1 kupa şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın'ın sarı-kırmızılı takımla yeniden yolları kesişti.

(Fotomaç)



