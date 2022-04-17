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Son dakika: Galatasaray, Sergen Yalçın ile görüştü!

17.04.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da tüm gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Adayların ise teknik direktör seçimleri büyük merak konusu oldu. Metin Öztürk'ün seçilmesi durumunda Levent Nazifoğlu'nun Florya'nın yönetimini alacağı öğrenilirken, Sergen Yalçın ile de şimdiden görüşmesi gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş ile başarısız bir sezon geçirmesinin ardından yollarını ayıran Sergen Yalçın ismi sosyal medyada gündem olmuş durumda. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray, Sergen Yalçın ile görüştü!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da tüm çaba önümüzdeki sezon şampiyon olmak için yapılıyor. Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından yeni bir başkan arayan sarı-kırmızılılar da heyecan büyük. Seçilecek yeni başkanın hangi teknik direktörü getireceği de merak konusu olmuş durumda.

ORTALIK YIKILIYOR

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Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde Florya'nın başına geçmesi beklenilen Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğünün ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ikiye ayrıldı.

SERGEN YALÇIN'I VETO EDENLER VAR

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Bir grup Beşiktaş'la özdeşleşen ve Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda büyük payı olan Sergen Yalçın'ı veto etti. Diğerleri ise Sergen Yalçın'ın Türk futboluna mal olduğunu iddia ederek, "Galatasaray dahil 4 büyüklerin hepsinde oynamış bir kişi rahatlıkla takımı çalıştırır" fikri altında birleşti. Ayrıca Okan Buruk ve Ömer Erdoğan da Metin Öztürk'ün adayları arasında..

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3 KUPASI VAR

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1999-2000 ve 2001- 2002 yılları arasında iki kez Galatasaray forması giyen ve 2 lig, 1 kupa şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın'ın sarı-kırmızılı takımla yeniden yolları kesişti.

(Fotomaç)


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