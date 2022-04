Son dakika: Fatih Terim, Türkiye'de başka takım yönetecek mi? ''5 kat fazla para verdiler''

Son dakika haberleri... Galatasaray'dan ayrılığı herkesi şaşırtan Fatih Terim ilk kez konuştu. The Athletic'e röportaj veren tecrübeli çalıştırıcı taraftarlara mesaj gönderdi. Ayrılık süreci hakkında daha önce hiç kimsenin bilmediği detayları paylaşan Terim, sosyal medyada gündem oldu.

AYRILIK İTİRAFI

Ayrılıkla ilgili konuşan Fatih Terim "Bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. "Kolay olmayacak" dedim. Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIM OLMAZ

"Galatasaray'dan başka bir Türk kulübünü yönetebilir mi?" sorusuna yanıt veren Fatih Terim, "İmkansız" yanıtını verdi.

Galatasaray'la ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim "Galatasaray'a biletim hep tek yöndür. Başka bir Türk kulübü için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş. Kulübüm, beni istediğinde "Hayır" diyemedim. Galatasaray benim evim. Bu benim ailem. Ailemin yanına geldim. Galatasaray'a dönüşüm her zaman kısa sürmüştür. "Size ihtiyacımız var" diyorlar ve sözleşmenin üzerindeki rakamı kontrol etmeden imza attım. Futbol oynarken, birçok kulüp beni istiyordu. Galatasaray'ın teklifinin 5 katından daha fazla para teklif edildi ama Galatasaray'a imza attım. Bir kulübe ait olmak... Ben Galatasaraylıyım ve bunu gösterdim." açıklamasını yaptı.

TERİM'İN UNUTAMADIĞI AN

Fatih Terim, teknik direktörlüğünü yapan Malcolm Allison'un EURO96'da koltuk değnekleriyle kendisini ziyaret etmesini de duygusal bir şekilde anlattı. Fatih Terim "Onu içeri almadılar. Dışarı çıktım ve Malcolm'u gördüm. Soyunma odasına getirdim. "Hey çocuklar, bu benim antrenörüm" dedim. Çok duysaldı, ağlamak üzereydi. 'Fatih seninle gurur duyuyorum" ve bu anlar, benim için harika hatıralar..." sözleriyle geçmişten bir anısını paylaştı.

TÜRKİYE'DE İMKANSIZ

Duvarında Alex Ferguson ile olan resmi üzerine konuşan Fatih Terim, "En önemli futbol adamlarından biri. Başardıkları nedeniyle teknik adamlığı ve yönetim tarzından etkilendim. Türkiye'de onun gibi 27 yıl bir takımı çalıştırmak imkansız. Türkiye'de 27 yıl, 50 yıl gibi olur." dedi.

"RAKİPLER ŞAŞIRIYORDU"

UEFA Kupası'nı aldıkları dönemden bahseden Fatih Terim "Galatasaray’ın Avrupa’da başarı kazandığında oynadığı futbol, şu anda yaygın olan çılgın pres oyunundan farklı değildi. Her zaman hücumcu bir anlayışa sahip olduk ve rakibe baskı uyguladık. Maçlar sırasında rakipler oyuncularıma ’14 kişi mi oynuyorsunuz? Bu baskıyı, bu gücü anlayamıyoruz’ diyordu. Bu zihniyeti uygulayan fazla takım yoktu. Şimdi birçok takım bunu yapıyor. EURO 96’dan sonra Galatasaray’a geldim. Belki bazı yerlerde Şampiyonlar Ligi’ne katılmak başarıdır ya da ikinci bitirmek. Galatasaray ile sadece birincilik başarıdır. Bir unvan aldıktan sonra, işiniz daha zor oluyor. Büyük bir kulüpte çalıştığınız her gün, işiniz daha da zorlaşıyor. Hiçbir maçı kaybetmemelisiniz, her zaman gelişmelisiniz. Başarıyı sürdürmek daha zor. Çünkü aynı şeyleri yapmaya devam edemezsiniz. Bir şeyleri değiştirmeniz gerek" açıklamasını yaptı.

"LEEDS'E KAYBETSEYDİK, ÖLMESELERDİ"

İstanbul'da iki Leeds United taraftarının öldürülmesi hakkında konuşan Terim "Arsenal'den önce Leeds hakkında konuşmalıyım. Maçı kaybetseydik benim için daha iyi olurdu ve Leeds taraftarları hayata kalırdı. Her zaman o Leeds taraftarlarını düşünürüm. İnşallah huzur içinde uyurlar." açıklamasını yaptı.

NEWCASTLE, CHELSEA...

The Ahtletic'te Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan günlerinin yanı sıra, Andre Pirlo'nun "Kurallara alerjisi olan gerçekten garip bir adamdı. Öğle yemeğine geç gelirdi, resmi görüşmelere kravatsız gelirdi. Dizi izlemek için erkenden giderdi." sözlerine yer verildi. Bobby Robson'ın Newcastle'dan ayrıldığında kulübe Fatih Terim'i tavsiye ettiği, Luis Felipe Scolari'nin Chelsea'den ayrılmasının ardından gündeme geldiği vurgulandı.

MİLLİ TAKIM MI, G.SARAY MI ZOR?

"Milli Takım mı, Galatasaray mı daha zor?" sorusunu yanıtlayan Fatih Terim "Milli Takım çünkü tüm ülkeden sorumlusunuz. Renkleriniz kırmızı ve beyaz, kırmızı ve sarı değil. Herkes seni sorgular. Bunu hissedersin. Galatasaray'da sadece Galatasaray taraftarına karşı sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğu hep hissettim ama baskıdan hiç etkilenmedim. Omuzlarım bu baskı yüzünden asla düşmedi." dedi.