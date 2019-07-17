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SON DAKİKA! Galatasaray, Seri'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.07.2019 19:08 | Son Güncelleme

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin kiralık olarak transferi konusunda Fulham kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

SON DAKİKA! Galatasaray, Seri'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a gönderdiği bildiride şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nerde cop varsa gsde
Geldi Aslan parçası, bence en iyi transfer, sırada banega var...
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