Son dakika : Galatasaray, Sivasspor'a boyun eğdi!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan sarı kırmızılılar, Sivas deplasmanından çıkamadı. Sivasspor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Faysal Fajr attı. Gol öncesi Luyindama ile çarpışan Muslera sakatlanarak yerde kaldı. Seken topu alan Yatabare, boştaki arkadaşı Fajr'ı gördü ve Fajr boş kaleye vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı. Muslera bu sakatlığı sonrası sahayı sedyeyle terk etti ve yerine İsmail Çipe oyuna dahil oldu.

Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında topa yüzde 71'le sahip olurken tek pozisyonunu Feghouli ile bulup değerlendiremedi. Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray baskını artırırken, tempo giderek düşmeye başladı. Diagne ve Halil'in gol girişimleri sonuçsuz kaldı.

Süper Lig'de galibiyet hasreti 5 maça çıkan Galatasaray, 23 puanda kaldı. Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Sivasspor, puanını 22'ye yükseltti.

Galatasaray, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

TERİM'DEN 11'E 3 DOKUNUŞ

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, ligde son oynadığı Altay maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasından dolayı yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetimindeki takım, evinde berabere kaldıkları Altay maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam ise maçı locadan izledi.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanında, Fernado Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Terim, geçen hafta ilk 11'de yer alan Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekerken, sakatlığı bulunan Marcao ise kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda bu isimlerin yerine Luyindama, Cicaldau ve Diagne görevlendirildi.

SİVASSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi takım Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda galip geldikleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa'nın yerine Ahmet Oğuz, kart cezalısı Uğur Çiftçi'nin yerine ise Ziya Erdal kadroya alındı

Sivasspor'un ilk 11'inde Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Dimirtios Goutas, Samba Camara, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Faycal Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Max Gradel, Mustapha Yatabare yer aldı.

Sivasspor'da Aaron Appindangoye, Fredrik Ulvestad, ve Jorge Felix de sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada sahadaki yerini alamadı.

MAÇ ÖZETİ

12' Kerem Atakan Kesgin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

16' Sivasspor soldan korner kazandı. Fajr'in direkt kaleye gönderdiği topa Muslera son anda müdahale etti.

26' Diagne'nin sol kanatta ceza sahasına kestiği topa kimse dokunamadı. Pozisyonu takip eden Feghouli'nin içeri gönderdiği top defansa çarparak uzaklaştı.

29' Yedlin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerine gitti.

31' ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plasesinde, kaleci meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.

33' topla birlikte ilerleyen Gradel'in ceza alanına girmeden çektiği şutta, kaleci Muslera uzanarak golü önledi.

35' Galatasaray tehlikeli geldi. Soldan rakip ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nın altıpasa gönderdiği top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Henrique, Gradel, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Sarı kartlar: Dk. 24 Fajr, Dk. 45+1 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Cicaldau (Galatasaray)

