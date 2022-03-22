Son dakika: Galatasaray, Süper Lig'in parlayan yıldızını bedavaya alıyor!

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de yer alan Altay'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Cebrail Karayel'e Galatasaray talip oldu. Sarı - kırmızılılar, 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu için planını belirledi. İşte haberin detayları...

YABANCI KURALINA İLAÇ OLACAK

Önümüzdeki sezon yabancı sınırının artması Galatasaray'ı yerli futbolculara yönlendirdi. Kadrosunda sağ bek pozisyonunda, Omar Elabdolloui ve Sacha Boey bulunan sarı-kırmızılılar, Cebrail Karayel'i bek pozisyonu için rotasyon oyuncusu olarak takıma kazandırmak istiyor.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Cim-bom'un 27 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusuna yönelmesinin bir başka sebebi de, Cebrail Karayel'in Altay ile olan sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması.

26 MAÇTA 1 GOL - 4 ASİST

Altay forması ile 26 resmi maça çıkan Cebrail Karayel, 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.

