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Son dakika: Galatasaray, Süper Lig'in parlayan yıldızını bedavaya alıyor!

22.03.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, gelecek sezonun adımlarını sağlam atmak için operasyona başladı. Sarı - kırmızılılar, bu sezon gösterdiği performansla üç büyüklerin radarına giren Cebrail Karayel'in transferi için harekete geçti.

Son dakika: Galatasaray, Süper Lig'in parlayan yıldızını bedavaya alıyor!
Cebrail Karayel

Cebrail Karayel

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Altay
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Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de yer alan Altay'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Cebrail Karayel'e Galatasaray talip oldu. Sarı - kırmızılılar, 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu için planını belirledi. İşte haberin detayları...

YABANCI KURALINA İLAÇ OLACAK

Önümüzdeki sezon yabancı sınırının artması Galatasaray'ı yerli futbolculara yönlendirdi. Kadrosunda sağ bek pozisyonunda, Omar Elabdolloui ve Sacha Boey bulunan sarı-kırmızılılar, Cebrail Karayel'i bek pozisyonu için rotasyon oyuncusu olarak takıma kazandırmak istiyor.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Cim-bom'un 27 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusuna yönelmesinin bir başka sebebi de, Cebrail Karayel'in Altay ile olan sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması.

26 MAÇTA 1 GOL - 4 ASİST

Altay forması ile 26 resmi maça çıkan Cebrail Karayel, 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Altay
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