Son dakika: Galatasaray, Süper Lig'in parlayan yıldızını bedavaya alıyor!

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de yer alan Altay'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Cebrail Karayel'e Galatasaray talip oldu. Sarı - kırmızılılar, 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu için planını belirledi. İşte haberin detayları...
Önümüzdeki sezon yabancı sınırının artması Galatasaray'ı yerli futbolculara yönlendirdi. Kadrosunda sağ bek pozisyonunda, Omar Elabdolloui ve Sacha Boey bulunan sarı-kırmızılılar, Cebrail Karayel'i bek pozisyonu için rotasyon oyuncusu olarak takıma kazandırmak istiyor.
Cim-bom'un 27 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusuna yönelmesinin bir başka sebebi de, Cebrail Karayel'in Altay ile olan sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması.
Altay forması ile 26 resmi maça çıkan Cebrail Karayel, 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.
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