Son dakika: Galatasaray taraftarı, Burak Elmas'a kazan kaldırdı! O slogan Türkiye gündeminde 1. sırada

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından taraftarlar adeta yönetime karşı kazan kaldırdı. Sosyal medyada Başkan Burak Elmas'a karşı etiket çalışması yapan sarı-kırmızılılar, yönetimin görevi bırakmasını istiyor.
Sosyal medyada "Go home Burak Elmas" yazarak yaptıkları paylaşımlarla Türkiye gündeminde 1. sıraya oturan Galatasaray taraftarı, yönetimin istifa etmesini istiyor.
Özellikle Fatih Terim'le yolların ayrılmasına tepki gösteren sarı kırmızılılar, yönetimin verilen sözleri tutmadığı yönünde görüş birliğinde. Fatih Terim'in yarı yolda bırakıldığını düşünen taraftarlar, Başka Burak Elmas'ın "Vaatlerimi yapmazsam görevi bırakırım" sözünü hatırlatarak, başkanlıktan istifa etmesi gerektiğini savundu.
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