SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray taraftarı, Burak Elmas'a kazan kaldırdı! O slogan Türkiye gündeminde 1. sırada

Son dakika: Galatasaray taraftarı, Burak Elmas'a kazan kaldırdı! O slogan Türkiye gündeminde 1. sırada

13.01.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray taraftarı sosyal medyada Başkan Burak Elmas yönetimine karşı kazan kaldırdı. Sarı-kırmızılılar, "Go home Burak Elmas" yazarak yaptıkları paylaşımlarla etiketi Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleştirdi. Galatasaray taraftarı bu tepkinin sebebinin tutulmayan sözler ve Fatih Terim'in takımdan gönderilmesi olarak belirtti. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: Galatasaray taraftarı, Burak Elmas'a kazan kaldırdı! O slogan Türkiye gündeminde 1. sırada

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından taraftarlar adeta yönetime karşı kazan kaldırdı. Sosyal medyada Başkan Burak Elmas'a karşı etiket çalışması yapan sarı-kırmızılılar, yönetimin görevi bırakmasını istiyor.

SON DAKİKA: GALATASARAY TARAFTARI ÖFKELİ! "GO HOME BURAK ELMAS"

Sosyal medyada "Go home Burak Elmas" yazarak yaptıkları paylaşımlarla Türkiye gündeminde 1. sıraya oturan Galatasaray taraftarı, yönetimin istifa etmesini istiyor.

Screenshot_2

Screenshot_3

Screenshot_4

Screenshot_5

Screenshot_6

SON DAKİKA: BURAK ELMAS'IN İSTİFASINI İSTİYORLAR

Özellikle Fatih Terim'le yolların ayrılmasına tepki gösteren sarı kırmızılılar, yönetimin verilen sözleri tutmadığı yönünde görüş birliğinde. Fatih Terim'in yarı yolda bırakıldığını düşünen taraftarlar, Başka Burak Elmas'ın "Vaatlerimi yapmazsam görevi bırakırım" sözünü hatırlatarak, başkanlıktan istifa etmesi gerektiğini savundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleri antrenmana damga vurdu! Domenec Torrent çok hızlı başladıSözleri antrenmana damga vurdu! Domenec Torrent çok hızlı başladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Arka Sokaklar'da Galatasaraylı Marc Gonzalo'yu görenler hayrete düştü! Üstelik bu rol aldığı tek Türk dizisi de değil!Arka Sokaklar'da Galatasaraylı Marc Gonzalo'yu görenler hayrete düştü! Üstelik bu rol aldığı tek Türk dizisi de değil!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

G.Saray'ın yıldızı trafik kazası geçirdi!

G.Saray'ın yıldızı trafik kazası geçirdi!

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Son dakika... Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi

Son dakika... Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi

Ters köşe yapan Kocaman-Alex itirafı!

Ters köşe yapan Kocaman-Alex itirafı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! İşte İki yıldız için ödeyeceği rakam

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! İşte İki yıldız için ödeyeceği rakam

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.