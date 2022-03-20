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Son dakika: Galatasaray taraftarı Gomis'i takımdan kovdu! Olay sözler...

20.03.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından sosyal medya karıştı. Sayısız gol pozisyonundan yararlanamayarak büyük eleştiri toplayan Gomis'e büyük eleştiri yapıldı. Taraftarlar, karşı karşıya kaldığı 2 pozisyonda da kötü vuruş yaparak gol atamayan Gomis'in takımdan gitmesi gerektiğini söylediler...

Son dakika: Galatasaray taraftarı Gomis'i takımdan kovdu! Olay sözler...
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da Barcelona maçı sonrası bir şok da Gaziantep FK'dan geldi. Karşılaşmada 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar skoru koruyamadı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın sonunda ise Gomis'e eleştiri vardı. Yakaladığı sayısız fırsatı değerlendiremeyen Fransız oyuncu eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

GOMIS'İ RESMEN TAKIMDAN KOVDULAR

Taraftarlar mağlubiyetin faturasını Gomis'e kesti. Kaleciyle 2 kez karşı karşıya kalan golcü oyuncu, kötü vuruşlar yaparak golle buluşamadı. Bu performansı sonrası Gomis, sosyal medyada gündem oldu...

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