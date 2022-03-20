Son dakika: Galatasaray taraftarı Gomis'i takımdan kovdu! Olay sözler...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da Barcelona maçı sonrası bir şok da Gaziantep FK'dan geldi. Karşılaşmada 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar skoru koruyamadı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın sonunda ise Gomis'e eleştiri vardı. Yakaladığı sayısız fırsatı değerlendiremeyen Fransız oyuncu eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

GOMIS'İ RESMEN TAKIMDAN KOVDULAR

Taraftarlar mağlubiyetin faturasını Gomis'e kesti. Kaleciyle 2 kez karşı karşıya kalan golcü oyuncu, kötü vuruşlar yaparak golle buluşamadı. Bu performansı sonrası Gomis, sosyal medyada gündem oldu...



