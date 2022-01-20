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Son dakika: Galatasaray taraftarından Torrent'e ilk isyan! Maçı bile izlemeyecekler

20.01.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'ın kalesini bu akşam Kasımpaşa'yla oyananacak mücadelede İsmail Çipe'nin koruması bekleniyor. Son olarak Hatayspor karşılaşmasında yaptığı hatalarla sarı-kırmızılı taraftarların hedefi olan Çipe'nin Torrent tarafından yeniden ilk 11'de oynatılacak olması ihtimali büyük tepki çekti. Sosyal medyada kazan kaldıran taraftarlar İsmail Çipe'yi takımda görmek istemediklerini, Çipe'nin olduğu maçları izlemeyeceklerini belirtti.

Son dakika: Galatasaray taraftarından Torrent'e ilk isyan! Maçı bile izlemeyecekler

Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Kötü gidişe artık "Dur" demek isteyen sarı-kırmızılılarda zorlu maçın muhtemel 11'inde İsmail Çipe'nin olması taraftarları ayaklandırdı.

GALATASARAY TARAFTARININ HEDEFİ HALİNE GELDİ

Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve yaptığı hatalarla gündeme gelen İsmail Çipe, son olarak Galatasaray'ın Hatayspor'a 4-2 yenildiği mücadelede başarısız formuyla dikkat çekmiş ve sarı-kırmızılı taraftarların hedefi haline gelmişti.

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FATİH ÖZTÜRK'ÜN KALEYE GEÇMESİNİ İSTEDİLER

İsmail Çipe'nin kritik Kasımpaşa maçının muhtemel 11'inde de adının geçmesi sarı-kırmızılı taraftarları adeta sinirden çıldırttı. Sosyal medyada Domenec Torrent'e tepki gösteren taraftarlar Fatih Öztürk'ün kaleye geçmesi yönünde görüş belirtti.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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