Son dakika: Galatasaray taraftarından Torrent'e ilk isyan! Maçı bile izlemeyecekler

Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Kötü gidişe artık "Dur" demek isteyen sarı-kırmızılılarda zorlu maçın muhtemel 11'inde İsmail Çipe'nin olması taraftarları ayaklandırdı.
Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve yaptığı hatalarla gündeme gelen İsmail Çipe, son olarak Galatasaray'ın Hatayspor'a 4-2 yenildiği mücadelede başarısız formuyla dikkat çekmiş ve sarı-kırmızılı taraftarların hedefi haline gelmişti.
İsmail Çipe'nin kritik Kasımpaşa maçının muhtemel 11'inde de adının geçmesi sarı-kırmızılı taraftarları adeta sinirden çıldırttı. Sosyal medyada Domenec Torrent'e tepki gösteren taraftarlar Fatih Öztürk'ün kaleye geçmesi yönünde görüş belirtti.
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