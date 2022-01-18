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  4. Son dakika... Galatasaray taraftarını ağlatan video! Fatih Terim paylaşımı rekorlar kırıyor...

Son dakika... Galatasaray taraftarını ağlatan video! Fatih Terim paylaşımı rekorlar kırıyor...

18.01.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Terim'i seven Sarı-Kırmızılı taraftarlar takımın başına Domenec Torrent geçse de tecürbeli çalıştırıcı hakkında paylaşımlarına devam ediyor. Lazio-Galatasaray maçında verdiği röportajda muhabirin, ''2000 yılını hatırlar gibi oluyoruz hocam'' demesinin ardından tebessüm etmesine duygulanan Sarı-Kırmızılılar, bu videoyu paylaşarak Fatih Terim'e destek veriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da şok bir şekilde takımdan ayrılan Fatih Terim yaptığı açıklamada ''Galatasaray'da son imzam'' ibaresi kullanmıştı. Bu ibarenin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar yoğun üzüntü yaşamış ve tecrübeli hocanın sosyal medya hesaplarına yorumlar yağdırmıştı. Fatih Terim'i seven taraftarlar Burak Elmas yönetimini protesto etmek için Galatasaray'ın içeride oynayacağı ilk maçta protesto yapmaya hazırlanıyor...

PAYLAŞILAN VİDEO TARAFTARI AĞLATTI

80033693-65097812

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim için videolar yapmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Fatih Terim'in verdiği röportajı paylaşan taraftarlar duygusal anlar yaşadı. Muhabirin, ''2000 yılını hatırlar gibi oluyoruz hocam'' dedikten sonra Fatih Terim'in tebessüm etmesine duygulanan taraftarlar bu videoyu paylaşarak Fatih Terim'e destek veriyor.

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