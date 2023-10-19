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SON DAKİKA: Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yeniledi!

19.10.2023 15:58 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Galatasaray'da başarılı çalıştırıcı Okan Buruk'un sözleşmesi yenilendi. Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada Sarı-Kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un 50. yaş günü kutlanırken, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek doğum günü için bir araya geldikleri teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yenilediklerini söyledi.

"ANLAŞMAYI YAPTIK"

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hem Galatasaray için hem de Okan Buruk için iyi bir gün. Hocamın doğum gününü kutluyorum. Erken yaşta futbolu bıraktı. İstese daha fazla oynayabilirdi. Hem doğum günü kutlaması için hem de bu sene yapacağımız anlaşmayı da yaptık. Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hocam Galatasaray'a yakışan bir insan." dedi.

"HER ŞEY KAZANMAK DEĞİL"

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Okan Buruk ise, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. 16 aydır beraberiz. Çok güzel günler geçirdim. Ondan önceki 16 ayım biraz zor geçmişti. Hayatta her şey başarı değil. Dünya üzerinde hepimizi üzen gelişmeler de oluyor. Önce barışın olduğu bir dünya diliyorum. Her şey kazanmak değil. Hayatta sağlık ve yaşam kalitesi önemli. Bizim de hizmet ettiğimiz ve bizden başarı bekleyen taraftarımız var. Bunu da çok iyi şekilde başardık. Benim isteğim aynı performansı hep birlikte devam etmek. Kazandıkça bu performansımız devam edecek zaten." diye konuştu.

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