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SON DAKİKA: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a 'Arda Güler' tepkisi! 6 milyonluk kriz...

23.10.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da, Okan Buruk'un kadro seçimi dikkat çekti. Buruk, Rapid Wien'den 6 milyon Euro karşılığında kadroya katılan genç oyuncu Yusuf Demir'i 21 kişilik kadroya almazken, 19 yaşındaki oyuncu üst üste 3 Süper Lig maçında da kendisine yer bulamadı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a 'Arda Güler' tepkisi! 6 milyonluk kriz...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı birçok dünya yıldızı isimle ses getiren Galatasaray, kadrosuna kattığı tecrübeli isimlerin yanı sıra genç isimlerle de mukavele imzalayarak yeni bir yapılanmaya gitmişti. Sarı-Kırmızılılar kadrosuna Dries Mertens, Mauro Icardi ve Juan Mata gibi yıldızların yanında en çok dikkat çeken transferlerden biri de daha önce Barcelona'da da forma giymiş olan 19 yaşındaki oyuncu Yusuf Demir olmuştu.

6 MİLYONLUK KRİZ!

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Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun yerli statüsünde oynaması için büyük bir çaba sarf eden Galatasaray yönetimi, TFF ile dahi görüşse de bu konuda henüz sonuç alabilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı oyuncu, ilk 11'de yer alan yabancı oyuncuların çokluğu nedeniyle de kadroya girmekte zorlananırken, yaşanan bu durumu kafa karıştırıyor.

3 HAFTADIR YOK!

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Yönetimin Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alan Yusuf Demir'in yerli olarak oynaması için TFF'ye baskı kurduğu Yusuf Demir kayıplara karışmış durumda. Ligde son maçına 7. haftadaki Konyaspor karşısında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayseri'ye karşı ise 21 kişilik kadroya giremezken, Okan Buruk 11. hafta mücadelesinde karşılaştığı Alanyaspor karşılaşmasında da genç oyuncuyu 21 kişilik kadroya dahil etmedi ve Demir, peş peşe üçüncü kez lig maçı kadrosuna alınmadı. Büyük beklentilerin olduğu Yusuf'un ortadan kaybolması kafa karıştırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

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Yaşanan bu durum sonrası Yusuf Demir'in kadroya alınmayışı sosyal medyada da gündeme otururken, bazı taraftarlar Okan Buruk'a bu seçiminden dolayı tepki gösterdi. Taraftarların Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile kıyasladığı Yusuf Demir hakkında "Arda Güler az oynuyo diyorlar, Yusuf Demir kadroda bile yok" şeklinde serzenişte bulundu.

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