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  4. Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçına kar engeli! Yağış iyiden iyiye arttı

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçına kar engeli! Yağış iyiden iyiye arttı

23.01.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Haftanın merakla beklenen karşılaşması Galatasaray-Trabzonspor maçı başladı. Galatasaray'ın bu derbiden 3 puan alıp taraftarları mutlu etmek gibi bir planı vardı. Trabzonspor'da arayı açıp şampiyonluk yolunda rahatlamak istiyordu. Karşılaşma yoğun kar yağışıyla başladı. Maçın 8. dakikasında hakem oyunu durdurdu ve kalecilerin görüş açışı etkilendiği için göz altlarına siyah boya sürülmesini istedi.

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçına kar engeli! Yağış iyiden iyiye arttı

Son dakika: Süper Lig'de 23. haftanın en kritik maçı Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması başladı. Yoğun kar yağışı altında geçen maçta oyuncular zor anlar yaşıyor. Görüş mesafesinin bir hayli düşük olduğu maçta hakem karşılaşmayı durdurmak zorunda kaldı.

KALECİLERE ÖZEL ÖNLEM

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Maçın hakemi Atilla Karaoğlan maçın 8. dakikasında oyunu durdurarak kalecilerin gözünün altına siyah boya sürülmesini istedi. Görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı böyle bir önlem alan maçın hakemi karşılaşmayı kısa süreliğine durdurdu.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRIYOR

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Yetkililerin verdiği bilgiye göre maçın ilerleyen dakikalarında kar yağışının etkisini arttıracağı öğrenildi. Kar yağışı etkisini arttırırsa karşılaşmanın ertelenmesi gibi bir ihtimal doğabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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