Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçına kar engeli! Yağış iyiden iyiye arttı

Son dakika: Süper Lig'de 23. haftanın en kritik maçı Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması başladı. Yoğun kar yağışı altında geçen maçta oyuncular zor anlar yaşıyor. Görüş mesafesinin bir hayli düşük olduğu maçta hakem karşılaşmayı durdurmak zorunda kaldı.

KALECİLERE ÖZEL ÖNLEM

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan maçın 8. dakikasında oyunu durdurarak kalecilerin gözünün altına siyah boya sürülmesini istedi. Görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı böyle bir önlem alan maçın hakemi karşılaşmayı kısa süreliğine durdurdu.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRIYOR

Yetkililerin verdiği bilgiye göre maçın ilerleyen dakikalarında kar yağışının etkisini arttıracağı öğrenildi. Kar yağışı etkisini arttırırsa karşılaşmanın ertelenmesi gibi bir ihtimal doğabilir.

