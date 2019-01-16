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G.Saray'dan flaş Belhanda kararı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'da yeni Belhanda gelişmesi yaşanıyor. TRT Spor'un son dakika haberine göre; Galatasaraylı oyuncu Belhanda, teknik direktör Fatih Terim'le görüştü ve takımda kalmaya karar verdi. Faslı oyuncunun maaşına da zam yapıldı.

G.Saray'dan flaş Belhanda kararı!

Belhanda'nın ismi son dönemde Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anılıyordu. Teknik Direktör Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştiren Faslı oyuncu, takımda kalma konusunda ikna edildi.

Al İttihad'tan yıllık ücret konusunda yüksek bir teklif alan Belhanda'ya kalması için zam yapıldı.

Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle Faslı oyuncuya verilen 200 bin euroluk ceza da affedildi.

Sarı-kırmızılı ekipte bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Çin kulübünden yıllık 6 milyon euroya yakın bir ücret kazanan Alan Carvalho ve kulübü ile görüşmelerin olumlu yönde sürdüğü öğrenildi.

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Galatasaray younes belhanda

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fatih terim Allah belanı versin batırdın takımi sanki az maaş alıyor 300 -500 bin euro maaş alan adamı sat 3 - 3.5 milyon alana zam yap bu adam bunadı mi acaba
zam yapıldıysa bu resmen salaklık gitmek isteyeni gönderirsin kim olursa olsun ama zam yapıldığına inanmıyorum zaten aldığı ücret astronomik
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