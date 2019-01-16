G.Saray'dan flaş Belhanda kararı!

Belhanda'nın ismi son dönemde Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anılıyordu. Teknik Direktör Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştiren Faslı oyuncu, takımda kalma konusunda ikna edildi.

Al İttihad'tan yıllık ücret konusunda yüksek bir teklif alan Belhanda'ya kalması için zam yapıldı.

Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle Faslı oyuncuya verilen 200 bin euroluk ceza da affedildi.

Sarı-kırmızılı ekipte bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Çin kulübünden yıllık 6 milyon euroya yakın bir ücret kazanan Alan Carvalho ve kulübü ile görüşmelerin olumlu yönde sürdüğü öğrenildi.

