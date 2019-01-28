SPOR

G.Saray'a sürpriz forvet! Boyu 2,01...

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.01.2019 17:29 | Son Güncelleme

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken gündeme gelen isim Paul Onuachu oldu. Danimarka Ligi'nde Midtjylland forması giyen Nijeryalı golcünün sarı kırmızılıların gündeminde olduğu ve kulübüne resmi teklif yaptığı öğrenildi.

G.Saray'a sürpriz forvet! Boyu 2,01...

Galatasaray'da forvet transferindeki belirsizlik devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

BİP Spor'un iddiasına göre Galatasaray, Midtjylland forması giyen Paul Onuachu için girişimlerde bulundu. Galatasaray'ın, Onuachu için kulübüne 6.5 milyon € teklif ettiği belirtilirken, oyuncunun kulübü Midtjylland ise 10 milyon € talep ettiği kaydedildi.

Galatasaray ile Midtjylland arasındaki pazarlıklar sürüyor.

PAUL ONUACHU KİMDİR?

24 yaşındaki Nijerya doğumlu Paul Onuachu, 2,01 boyu ile dikkat çekiyor. 2015 yılından bu yana Midtjylland forması giyen Paul Onuachu, bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 14 gol ve 5 asist kaydetti. Paul Onuachu'nun Danimarka kulübüyle 2021 sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Nijeryalı futbolcu ülkesinin milli takımı ile henüz resmi maça çıkamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Paul Onuachu

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