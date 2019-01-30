G.Saray'a ikinci forvet! Anlaşma tamam

Galatasaray transferde Mbaye Diagne'nin yanı sıra Kostas Mitroglou'yu 1,5 yıllığına kiraladı.
TRT Spor'un haberine göre Sarı Kırmızılı ekip Yunan golcü Konstantinos Mitroglou'nun 1,5 yıllığına kiralanması konusunda Marsilya ile anlaştı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre ise Mitroglou kendisine yapılan yıllık 3,5 milyon euroluk teklife "Evet" dedi.
Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kiraladığı oyuncunun sözleşmesinde yıllık 500 bin euro'ya kadar çıkabilecek bir bonus maddesinin de bulunduğu öne sürüldü.
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