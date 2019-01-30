SPOR

G.Saray'a ikinci forvet! Anlaşma tamam

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.01.2019 13:42 | Son Güncelleme

Galatasaray, Marsilya'nın Yunan forvet oyuncusu Kostas Mitroglou'yu kiraladı. Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi gündemine alan Galatasaray, Marsilya'nın forvetini kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların Mitroglou'yla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

G.Saray'a ikinci forvet! Anlaşma tamam

Galatasaray transferde Mbaye Diagne'nin yanı sıra Kostas Mitroglou'yu 1,5 yıllığına kiraladı.

TRT Spor'un haberine göre Sarı Kırmızılı ekip Yunan golcü Konstantinos Mitroglou'nun 1,5 yıllığına kiralanması konusunda Marsilya ile anlaştı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre ise Mitroglou kendisine yapılan yıllık 3,5 milyon euroluk teklife "Evet" dedi.

Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kiraladığı oyuncunun sözleşmesinde yıllık 500 bin euro'ya kadar çıkabilecek bir bonus maddesinin de bulunduğu öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray kostas mitroglou

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yanlış transfer birisi sorar umarım benficadayken neden GS küçük düşürücü twet attığını
cimbom yine kariyeri bitmiş, 35 yaşındaki oyunculara yöneldi. hani ne oldu Alan transferi , hani bitmişti ? beceriksizler..
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