Serdar Aziz için F.Bahçe'yi açıkladı!

Galatasaraylı Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında önemli açıklamalar yaptı.

Haluk Canatar, Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrularken, Serdar Aziz ile Ersun Yanal'ın görüştüğünü de söyledi.

İşte Haluk Canatar'ın açıklamaları;

Bildiğiniz gibi Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda Serdar'a kulüp bulunmasını istemişti. Serdar da önce hocayla görüşmek istedi. Serdar'ın daha önce Göztepe maçında da böyle bir oynamama durumu olmuştu. Sivasspor maçında da böyle bir durum olunca Fatih Terim böyle bir karar aldı. Devre arası kulüp bulmak yaz ayları kadar kolay olmuyor. İtalya'da Avrupa Birliği dışı 3 oyuncu sınırı var. Abdurrahim Albayrak'tan Türkiye içinden de kulüp arama konusunda izin istedim. Durumları biliyorsunuz.

"ALMANYA, ARABİSTAN VE İSPANYA'DAN KULÜPLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Serdar Aziz için Almanya'dan, Suudi Arabistan'dan ve İspanya'dan kulüplerle görüşüyoruz. Abdurrahim Albayrak ve Semih Özsoy'u telefonda görüştürdüm. Ama biz Galatasaray'ı kızdıracak hiçbir şey yapmadık. Ben bütün görüşmeleri Galatasaray'dan izin alarak yaptım. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'ın iznini aldığımı belirttim.

"SERDAR AZİZ VE ERSUN YANAL TELEFONDA GÖRÜŞTÜ"

Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var. Serdar Aziz ile Ersun Yanal telefonda görüştü. Alacaklar bütün kulüplerde var. Alacaklarla ilgili hiçbir zaman hukuki adım atmadık, atmayacağız. Ayrıca miktarın ne kadar olduğunu da söylemedim.

