Ve Ozan Kabak kararı verildi!

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanırken, geleceği konusunda belirsizlik olan Ozan Kabak konusunda da son karar verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ile yolların ayrılması kararını verdikten sonra Ozan Kabak ile bir araya geldi. Toplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi.

SÖZLEŞMESİ HENÜZ UZATILMADI

Galatasaraylı genç futbolcu Ozan Kabak'ı Avrupa'nın birçok kulübü yakından takip ederken, sözleşmesinde yer alan "7,5 milyon euroya serbet kalır" maddesi sarı-kırmızılı yönetimi ciddi şekilde düşündürüyor. Bu maddeyi ortadan kaldırmak ve 18 yaşındaki futbolcunun maaşını arttırmak isteyen Galatasaray Kulübü, genç oyuncunun menajerine teklifini iletti. Ancak Ozan Kabak'ın menajerinin istediği rakamla, sarı-kırmızılıların teklifi arasında fark olduğu ve anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı.

PREMIER LİG'DEN WATFORD İSTEDİ

Bu arada Ozan Kabak'a talip olan son takımın İngiltere Premier Lig'de yer alan Watford olduğu ortaya çıktı.

