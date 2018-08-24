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Süper Lig'de Bruma bombası!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.08.2018 15:29 | Son Güncelleme

Galatasaray, Leipzig'in Everton'dan Ademola Lookman'ı transfer etmesi durumunda Alman ekibinden eski oyuncusu Bruma'yı kiralamak istiyor.

Süper Lig'de Bruma bombası!

Galatasaray'da yıldızını parlatan Portekizli yıldız Bruma ile ilgili flaş bir transfer teklifi geldi. Galatasaray, Ndiaye için elinde bulunan “Bir sonraki satıştan yüzde 15”lik hakkından vazgeçmişti. Böylece oyuncu bedelsiz kiralandı. Bruma için de benzeri bir teklif yolda...

Yönetim, Bruma’nın sözleşmesinde yer alan “2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500 bin euro net” hakkından vazgeçmek kaydıyla Portekizli kanat oyuncusu için 2 yıllık öneri yapacak.

Everton Kulübü’nün sol açığı Lookman için 22 milyon pound teklif eden Leipzig’in bu transferi bitirmesi durumunda Bruma’nın kiralanmasına izin vereceği bildirildi.

23 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, bundan bir süre önce yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ın benimle ilgilendiğini biliyorum. Böyle büyük bir kulübün sizi geri istemesi çok güzel. Ancak Leipzig’in oyuncusuyum. Burada elimden geleni yapmak istiyorum” demişti.

Bruma transferinde birkaç güne flaş bir gelişmenin olması ve bir açıklamanın gelmesi bekleniyor. (Akşam)

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bruma Galatasaray leipzig everton Ademola Lookman

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