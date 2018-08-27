Galatasaray'a Modeste'den kötü haber

Galatasaray'ın Anthony Modeste transferi yattı! Bafetimbi Gomis'i 6 Milyon Euro bonservis bedellle Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'e gönderen Galatasaray, gündemine aldığı bir diğer Fransız Futbolcu Anthony Modeste transferini gerçekleştiremedi. DHA'nın haberine göre; Çin Süper Ligi takımlarından TJ Quanjian forması giyen Fransız forvet Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına varılmasına rağmen iki kulüp arasında çıkan pürüz nedeniyle transfer olumsuz sonuçlandı. Görüşmelerin iki kulüp arasında devam ettiği ancak olumlu sonuçlanmasının mümkün olmadığı da bildirildi. GALATASARAY'IN B PLANI DIAFRA SAKHO

Forvet transferi konusunda ilk hedefi Anthony Modeste'den olumsuz yanıt alan Galatasaray, gözünü Diafra Sakho'ya dikti. Fransız basını, Galatasaray'ın Rennes forması giyen Diafra Sakho için devreye gireceğini yazdı. Geçen sezonun ortasında West Ham'dan Rennes'e transfer olan Diafra Sakho, beklenen performansı gösteremediği için Fransız temsilcisinden ayrılabilir. Rennes'in Ocak ayında 10 milyon Euro'ya transfer ettiği Sakho, kırmızı-siyahlı ekipte şu ana kadar 2 gole imza atabildi.

ANTHONY MODESTE KİMDİR?

Futbola ES Frejus'ta başladı. 15 yaşında Nice'e geçen Modeste, 2007-08 öncesi teknik direktör Frédéric Antonetti tarafından A takıma yükseltildi ve ligin ilk hafta maçında Caen karşısında 56. dakikada Cyril Rool yerine oyuna alıp, kariyerindeki ilk şansı verdi. Ligin üçüncü haftasında AS Nancy karşısında ise sahaya ilk 11'de çıktı. 23 Ocak 2008'de FC Stade Rennes ile oynanan ve 1-1 biten maçta kariyerinin ilk golünü kaydeti. Bu gol Modeste'in o sezon attığı tek gol oldu. Bir sonraki sezon ise sezonu iki golle tamamladı. Fransa Lig Kupası'nda yarı final gördü. 2009-10 sezonunda ise Ligue 2 ekibi SCO Angers'e kiralandı. Burada 37 maçta beşi penaltıdan olmak üzere 20 gol atarak dikkat çekti. Ağustos ve Şubat aylarında haftanın futbolcusu seçildi. Angers'teki performansı ise büyük kulüplerin dikkatini çeken futbolcu 13 Ağustos 2010 tarihinde 3.5 milyon € karşılığında Bordeaux'ya transfer oldu ve ligin üçüncü haftasında sahalara çıktı. İlk sezonunda dördü penaltıdan 10 gol attı ve dört de asist yaptı. 21 Kasım 2010'da kariyerinin ilk hat-trick'ini AC Arles'e yaptı. 2011-12 sezonunda ise takımdaki yerini kaybetti ve yarım sezonda iki gol attıktan sonra devre arasında Premier Lig ekibi Blackburn Rovers'a kiralandı. Burada fazla forma şansı bulamayan futbolcu, gol de atamadı. Takımı ligi 19. bitirerek küme düştü. 2012-13 sezonunda ise Fransa Ligue 1 ekibi SC Bastia'ya kiralandı. Burada eski formuna kavuşan Modeste, sezonu üçü penaltıdan olmak üzere 15 gol ile kapattı. Lig Kupası'nda da iki maçta iki gol kaydetti.