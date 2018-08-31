Galatasaray'a dev çalım!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Boluspor'un genç sol beki Umut Meraş'ın yeni adresi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Umut Meraş'la anlaşma sağladı. Transferin yarın resmiyet kazanması bekleniyor.
Boluspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 maçta, 2 gol attı. (Ajansspor)
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