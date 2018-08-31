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Galatasaray'a dev çalım!

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2018 07:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Umut Meraş, Bursaspor'la anlaştı. 22 yaşındaki Umut Meraş, geçen sezon Boluspor'da 30 maçta 2 gol atmıştı.

Galatasaray'a dev çalım!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Boluspor'un genç sol beki Umut Meraş'ın yeni adresi belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Umut Meraş'la anlaşma sağladı. Transferin yarın resmiyet kazanması bekleniyor.

Boluspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 maçta, 2 gol attı. (Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Galatasaray Umut Meraş boluspor

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