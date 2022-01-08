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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gedson Fernandes'te işlem tamam! Geri dönmek için gün sayıyor

08.01.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA! Galatasaray'da ara transfer dönemi listesinin zirvesinde yer alan Gedson Fernandes için Benfica'yla pürüzler giderildi. Portekiz ekibinin formasıyla bu sezon yalnızca 4 maçta forma giyen Gedson'un kiralanması konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gedson Fernandes'te işlem tamam! Geri dönmek için gün sayıyor
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Son dakika Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor! Süper Lig'de dibe vuran Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda sarı-kırmızılıların transferdeki en büyük hedefi olan Gedson Fernandes'e kısa süre içinde imzayı attırması bekleniyor.

KİRALAMA KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray'da iki haftadır süren yönetim-teknik heyet polemiklerinin ardından başkan Burak Elmas ve kurmayları transfer için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon gösterdiği performansla sevgilisi haline gelen Gedson Fernandes yaz döneminde yeniden kadroya eklenememiş, Benfica Kulübü ile bir türlü el sıkılamamıştı. Ocak ayına girilmesiyle yeniden Portekiz ekibine 1999 doğumlu futbolcu için çıkarma yapan sarı-kırmızılı yetkililer bu defa yıldız orta sahayı kiralama konusunda prensipte anlaştı.

BU SEZON YALNIZCA 4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray yönetimi makul bir ödeme yöntemiyle Gedson Fernandes'e yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirmek için son hazırlıkları yapıyor. Yönetim kanadı bu zamana kadar Gedson için hep ihtiyatlı davranırken bu defa net şekilde çok büyük ilerleme olduğunu bildirdi. Gedson bu sezon 4 maçta forma giydi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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