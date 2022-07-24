Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Morutan'ın yeni adresi yönetimi bile ters köşe yaptı! Sivasspor derken...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak istiyor. Bu bağlamda yeni gelen transferleri takıma alıştırmaya başlayan Okan Buruk, kadrodan ayrılacak oyuncuları da yönetime bildirdi. Fatih Terim döneminde transfer edilen ve beklentiyi karşılaşamayan Morutan'ı kadroda düşünmeyen Okan Buruk, yönetime raporunu sundu.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI: KİRALIK DÜŞÜNCEMİZ VAR

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Morutan bizim için önemli bir oyuncu ve yatırım. Oynamaya ihtiyacı var. Oynarsa, belki yine güçlü bir şekilde geri dönecektir. Onun için de kiralık düşüncemiz var. Sivasspor'un bir ilgisi var ona." ifadelerini kullanmıştı. Yeni adresi yönetimi ve Okan Buruk'u da ters köşe yaparak bambaşka bir takım oldu.

KASIMPAŞA SÜRPRİZİ

Okan Buruk dahil yönetimden herkesin Sivasspor'a gitmesini beklediği Morutan'ın Kasımpaşa ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı. Bu olayın ardından Okan Buruk'un yaptığı Sivasspor açıklaması suya düşmüş oldu.



