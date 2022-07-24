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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Morutan'ın yeni adresi yönetimi bile ters köşe yaptı! Sivasspor derken...

24.07.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda gelen transferlerin yanında giden isimlerde yavaş yavaş belli oluyor. Marcao, Diagne ve Mostafa Mohamed'in ardından takımda ayrılacak 4. isim de belli oldu. Sivasspor ve Fatih Karagümrük'ün peşinde olduğu Morutan'ın yeni adresi belli oldu. Fatih Terim'in büyük umutlarla transfer ettiği fakat istenilen performansı bir türlü sahaya yansıtamayan Morutan, gelişimini devam ettirebilmesi için 1 yıllığına kiralnıyor. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Morutan'ın yeni adresi yönetimi bile ters köşe yaptı! Sivasspor derken...
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak istiyor. Bu bağlamda yeni gelen transferleri takıma alıştırmaya başlayan Okan Buruk, kadrodan ayrılacak oyuncuları da yönetime bildirdi. Fatih Terim döneminde transfer edilen ve beklentiyi karşılaşamayan Morutan'ı kadroda düşünmeyen Okan Buruk, yönetime raporunu sundu.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI: KİRALIK DÜŞÜNCEMİZ VAR

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Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Morutan bizim için önemli bir oyuncu ve yatırım. Oynamaya ihtiyacı var. Oynarsa, belki yine güçlü bir şekilde geri dönecektir. Onun için de kiralık düşüncemiz var. Sivasspor'un bir ilgisi var ona." ifadelerini kullanmıştı. Yeni adresi yönetimi ve Okan Buruk'u da ters köşe yaparak bambaşka bir takım oldu.

KASIMPAŞA SÜRPRİZİ

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Okan Buruk dahil yönetimden herkesin Sivasspor'a gitmesini beklediği Morutan'ın Kasımpaşa ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı. Bu olayın ardından Okan Buruk'un yaptığı Sivasspor açıklaması suya düşmüş oldu.


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