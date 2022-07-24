Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Sarı-kırmızılılar bir transferi daha bitirdi! Erden Timur şov yapıyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılılarda yapılan transferler taraftarı mutlu ederken frene basılmıyor. Önümüzdeki sezon kesin olarak şampiyonluğa odaklanan Galatasaray'da bir transfer daha bitti. Transferlerden sorumlu yönetici Erden Timur'un haftalardır peşinde olduğu Schalke 04 forması giyen Amine Harit ile her konuda anlaşma sağlandı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU! TAKSİTLE ÖDENECEK

Erden Timur'un Schalke 04'e önerdiği 4 milyon Euro'luk bedelin reddedilmesi üzerine yeni bir teklif yapan Galatasaray bu transferi bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Schalke'ye 3 yıllık ödeme planıyla birlikte 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

HARIT'E ÖDENECEK RAKAM DA ÖĞRENİLDİ

Schalke 04 ile anlaşan Galatasaray, Amine Harit ile de el sıkıştı. Yıldız oyuncuya yıllık 2.7 milyon Euro ödeyecek sarı-kırmızılılar, Harit ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



