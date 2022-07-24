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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Sarı-kırmızılılar bir transferi daha bitirdi! Erden Timur şov yapıyor...

24.07.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri! Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Galatasaray'da bir isim daha mutlu sonla bitti. Transferden sorumlu yönetici Erden Timur'un bir süredir peşinde olduğu Schalke 04 forması giyen Amine Harit ile her konuda anlaşma sağlandı. Erden Timur'un büyük bir operasyonla yürüttüğü bu transfer Galatasaray'ın lehine sonuçlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Sarı-kırmızılılar bir transferi daha bitirdi! Erden Timur şov yapıyor...
Amine Harit

Amine Harit

FAS Fas
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılılarda yapılan transferler taraftarı mutlu ederken frene basılmıyor. Önümüzdeki sezon kesin olarak şampiyonluğa odaklanan Galatasaray'da bir transfer daha bitti. Transferlerden sorumlu yönetici Erden Timur'un haftalardır peşinde olduğu Schalke 04 forması giyen Amine Harit ile her konuda anlaşma sağlandı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU! TAKSİTLE ÖDENECEK

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Erden Timur'un Schalke 04'e önerdiği 4 milyon Euro'luk bedelin reddedilmesi üzerine yeni bir teklif yapan Galatasaray bu transferi bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Schalke'ye 3 yıllık ödeme planıyla birlikte 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

HARIT'E ÖDENECEK RAKAM DA ÖĞRENİLDİ

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Schalke 04 ile anlaşan Galatasaray, Amine Harit ile de el sıkıştı. Yıldız oyuncuya yıllık 2.7 milyon Euro ödeyecek sarı-kırmızılılar, Harit ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.


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Amine Harit galatasaray son dakika haberleri
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