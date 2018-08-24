G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e satan Galatasaray, Sevilla forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'i 1 yıllığına kiraladı. Galatasaray'ın bu transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Danimarkalı stoper, Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığı Sigma Olomouc maçında kadroda yer almadı. (Fanatik)
Galatasaray, Gomis transferini açıkladı
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