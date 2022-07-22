Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taraftar Florian Grillitsch'ten gelecek haberi 4 gözle bekliyordu! Avusturyalı orta sahadan Galatasaray'a transfer yanıtı geldi! Grillitsch Galatasaray'a geliyor mu?

Yeni sezona Okan Buruk yönetiminde hız kesmeden hazırlanan Galatasaray, transferde de ses getircek hamleler yapmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois ve Seferovic ile kadrosunu güçlendirirken birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.

Özellikle orta saha mevki için hummalı bir şekilde temaslarını sürdürürken Sarı-Kırmızılı kurmayların gündemindeki isimlerden biri de 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Florian Grillitsch olmuştu. Birçok talibi olan orta saha oyuncusu için Galatasaray, 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Ayrıca 1.5 milyon Euro da imza parası önerilmişti. Ancak menajerinin 2.5 milyon Euro imza parası istemesi üzerine görüşmeler durmuştu.

GRILLITSCH'TEN YANIT!

Görüşmelerin tıkanmasının ardından Sarı-Kırmızılıar imza parasını 2 Milyon Euro'ya çıkarırken beklemeye geçmiş oyuncudan gelecek yanıta göre yeni isimlere yönelme kararı almıştı. Grillitsch cephesinden gelen cevap ise olumsuz oldu.

PREMIER LİG YOLCUSU

Grillitsch'in yanıtı olumsuz olurken, tercihini Premier Lig'in köklü kulüplerinden Brighton'da yana kullanacağını ilettiği gelen bilgiler arasında.

GRILLITSCH KİMDİR?

Florian Grillitsch, 7 Ağustos 1995'te Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaleti olan Neunkirchen'de dünyaya geldi. Avusturyalı oyuncu, kariyerine 2001 yılında SVSF Pottschach'ta başlarken 2008'de St. Pölten'in futbol akademisine transfer olarak devam etti. Grillitsch, Temmuz 2013'te Alman ekibi Werder Bremen'e katıldı.



