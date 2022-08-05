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Son dakika! Galatasaray transfer Lucas Torreira ile anlaşıldı mı?

05.08.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Lucas Torreira ile anlaşması bir süredir gündemdeydi. Sarı kırmızılıların merakla takip ettiği konu netliğe kavuştu. Peki Galatasaray transfer Lucas Torreira ile anlaşıldı mı? İşte detaylar...

Son dakika! Galatasaray transfer Lucas Torreira ile anlaşıldı mı?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray transferinde durum netleşti. Transferde mutlu sona ulaşıldı. Uruguaylı futbolcu için Arsenal'e 5-5 milyon euro ödenecek. Torreira, Galatasaray'dan bonuslarla beraber senede 3.5 milyon euro kazanacak. Lucas Torreira, TRT Spor'u Instagram hesabından takibe aldı.

Son dakika! Galatasaray transfer Lucas Torreira ile anlaşıldı mı?

LUCAS TORRERİA KİMDİR?

11 Şubat 1996 Urguay doğumlu Lucas Torreira 26 yaşındadır. Baba tarafından dedesinin Galiçyalı olması nedeniyle İspanyol asıllıdır. İspanyol pasaportunu da elinde bulunduran futbolcu, Uruguay forması giymeden önce İtalya tarafından izlenmişti.

Son dakika! Galatasaray transfer Lucas Torreira ile anlaşıldı mı?

Torreira, ilk defa Uruguay kadrosuna Mart 2018'deki 2018 Çin Kupası için çağrıldı. İlk millî maçına Çin Kupası yarı finalinde 2-0 yendikleri Çek Cumhuriyeti karşısında çıktı.

2018'in mayıs ayında Rusya'da gerçekleştirilecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası için Uruguay'ın 26 kişilik aday kadrosunda yer aldı.

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