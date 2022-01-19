Son dakika: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Terim istedi, yönetim Torrent'e alıyor

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, Domenec Torrent'li yeni planlamada ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Roma'da kadro dışı kalan ön libero Amadou Diawara için düğmeye bastı. Ara transfer döneminde özellikle orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar için Gineli futbolcu transfer hedefi olarak ön plana çıkan en önemli isim olarak dikkat çekiyor.

GALATASARAY, DIAWARA İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, Roma'dan Amadou Diawara'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmzıılıalr, İtalyan ekibinde kadro dışı kalan ve şu anda Gine Milli Takımı'yla Afrika Kupası'nda boy gösteren 24 yaşındaki futbolcuyu kiralayarak orta sahaya güç kazandırmak istiyor.

FATİH TERİM'DE TRANSFERİNİ İSTEMİŞTİ

Yapılan görüşmelerde Roma cephesinin bu transfere sıcak baktığı öğrenilirken Diawara'nın vereceği son karar transferin tamamlanmasında belirleyici olacak. Fatih Terim döneminde de sarı-kırmızılıların istediği 24 yaşındaki futbolcunun Domenec Torrent döneminde takıma kazandırılmasının ihtimali çok yüksek gözüküyor.

