SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Terim istedi, yönetim Torrent'e alıyor

Son dakika: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Terim istedi, yönetim Torrent'e alıyor

19.01.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray, teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent'in getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim döneminde gündemine aldığı Amadou Diawara için yeniden harekete geçiyor. İspanyol çalıştırıcının da transferine onay verdiği 24 yaşındaki orta saha için kiralama formülü devreye sokulacak. Roma'da kadro dışı kalan futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe gelmesine İtalyan kulübü de sıcak bakarken, Diwara'nın son kararı bekleniyor.

Son dakika: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Terim istedi, yönetim Torrent'e alıyor

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, Domenec Torrent'li yeni planlamada ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Roma'da kadro dışı kalan ön libero Amadou Diawara için düğmeye bastı. Ara transfer döneminde özellikle orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar için Gineli futbolcu transfer hedefi olarak ön plana çıkan en önemli isim olarak dikkat çekiyor.

GALATASARAY, DIAWARA İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, Roma'dan Amadou Diawara'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmzıılıalr, İtalyan ekibinde kadro dışı kalan ve şu anda Gine Milli Takımı'yla Afrika Kupası'nda boy gösteren 24 yaşındaki futbolcuyu kiralayarak orta sahaya güç kazandırmak istiyor.

FATİH TERİM'DE TRANSFERİNİ İSTEMİŞTİ

Yapılan görüşmelerde Roma cephesinin bu transfere sıcak baktığı öğrenilirken Diawara'nın vereceği son karar transferin tamamlanmasında belirleyici olacak. Fatih Terim döneminde de sarı-kırmızılıların istediği 24 yaşındaki futbolcunun Domenec Torrent döneminde takıma kazandırılmasının ihtimali çok yüksek gözüküyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Galatasaray taraftarını ağlatan video!Galatasaray taraftarını ağlatan video!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Caner Erkin, Beşiktaş maçına damga vurdu! 'Bilerek penaltı yaptı'

Caner Erkin, Beşiktaş maçına damga vurdu! 'Bilerek penaltı yaptı'

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.