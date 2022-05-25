Son dakika: Galatasaray transferde büyük oynuyor! Federico Bernardeschi için flaş teklif

Son dakika haberleri... Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte 11 Haziran'da başkanlık seçimi gerçekleşecek. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak. Diğer yandan takımın teknik direktör belirsizliği de sürüyor.

GALATASARAY BÜYÜK OYNUYOR

Sport Italia muhabiri Rudy Galletti, Juventus'taki macerasının sonuna gelen 28 yaşındaki Federico Bernardeschi'ye Galatasaray'ın teklif yaptığını öne sürdü. Transfer gerçekleşirse Galatasaray, Bernardeschi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katacak. Sarı-kırmızılı taraftarların bir hayli heyecanlandığı bu transfer sosyal medyada gündem olmuş durumda. Taraftarlar Bernardeschi için ''Galatasaray'a gelirse şampiyon yapar'' iddiasında bulundu.

İtalyan futbolcunun Serie A şampiyonu Milan'a da önerildiği ancak kırmızı-siyahlı kulübün kendi profiline uymadığı gerekçesiyle transferi veto ettiği bildirildi.

FEDERİCO BERNARDESCHİ KİMDİR, JUVENTUS'TA NE YAPTI?

Fiorentina altyapısında yetişen Bernardeschi uzun yıllar Floransa ekibinin formasını terletti.

Mor Menekşeler'deki performansı kısa sürede dikkat çeken futbolcu, 2017 yazında 40 milyon euro'luk bonservis bedeliye Torino'nun yolunu tuttu.

Juventus ile 5 sezon geçiren Bernardeschi bu süre zarfında birçok maçta görev yapsa da takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olamadı. Geride kalan sezon 23'ü ilk 11'de olmak üzere tüm kulvarlarda toplam 36 maçta forma giyen kanat oyuncusu 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Juventus'un yeni sözleşme önermediği Bernardeschi bugüne kadar İtalya Milli Takım formasını da 38 kez giydi ve ülkesi adına 6 gol kaydetti.

İtalya'nın EURO 2020 zaferinde kadronun parçası olan futbolcu turnuvada 3 maçta toplam 86 dakika süre almıştı.

