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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Anderson Talisca, Arabistan'a damga vurdu! Penaltı ve kırmızı kart...

27.06.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve önce Çin Ligi ekiplerinden GZ Evergrande'ye transfer olan sonrasında ise Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'a giden Anderson Talisca, Al Fateh ile oynanan maça damgasını vurdu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız futbolcu, 1-1 biten karşılaşmada yaptıklarıyla tepki topladı.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Anderson Talisca, Arabistan'a damga vurdu! Penaltı ve kırmızı kart...

Son dakika haberleri: Transfer döneminin açılmasıyla birlikte adı, Galatasaray ve Fenerbahçe ile sıkça anılan Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da gündem olmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde siyah - beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu, yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr, 30. hafta maçında Al Fateh ile karşı karşıya geldi.

TALISCA DAMGA VURDU

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Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca, karşılaşmaya damgasını vurdu.

ÖNCE PENALTI KAÇIRDI

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İlk 11'de başladığı müsabakanın 58. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, vuruşunda kaleci Koval'ı mağlup edemedi ve takımını öne geçirme şansını geri tepmiş oldu.

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ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

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Penaltı sonrasında büyük bir üzüntü yaşayan Talisca'yı takım arkadaşları teselli etti.

DİRSEK ATTI

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Karşılaşmanın 73. dakikasında ise takımının kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yerde kalan yıldız futbolcu, rakibine dirsek attı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Mücadelenin hakemi Sami Al Jires, gelen uyarı sonrasında pozisyonu VAR'da seyretti ve Anderson Talisca'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Talisca, bu maçta yaşadıkları sonrasında sosyal medyanın gündemine oturdu.

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