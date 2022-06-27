Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Anderson Talisca, Arabistan'a damga vurdu! Penaltı ve kırmızı kart...

Son dakika haberleri: Transfer döneminin açılmasıyla birlikte adı, Galatasaray ve Fenerbahçe ile sıkça anılan Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da gündem olmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde siyah - beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu, yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr, 30. hafta maçında Al Fateh ile karşı karşıya geldi.
Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca, karşılaşmaya damgasını vurdu.
İlk 11'de başladığı müsabakanın 58. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, vuruşunda kaleci Koval'ı mağlup edemedi ve takımını öne geçirme şansını geri tepmiş oldu.
Penaltı sonrasında büyük bir üzüntü yaşayan Talisca'yı takım arkadaşları teselli etti.
Karşılaşmanın 73. dakikasında ise takımının kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yerde kalan yıldız futbolcu, rakibine dirsek attı.
Mücadelenin hakemi Sami Al Jires, gelen uyarı sonrasında pozisyonu VAR'da seyretti ve Anderson Talisca'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
???? Anderson Talisca;— Mynet Spor (@mynetspor) June 27, 2022
✖️ 53' Penaltı kaçırdı.
???? 73' Kırmızı kart gördü.pic.twitter.com/uQAkpk0QnC
Talisca, bu maçta yaşadıkları sonrasında sosyal medyanın gündemine oturdu.
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